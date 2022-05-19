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الجزائر

محادثات جزائرية فرنسية لتطوير النقل بالسكك الحديدية والترامواي

الشروق أونلاين
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محادثات جزائرية فرنسية لتطوير النقل بالسكك الحديدية والترامواي

تباحث وزير النقل عبد الله منجي رفقة السفير الفرنسي بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما فيما يخص تطوير البنية القاعدية للنقل بالسكك الحديدية وشبكة الترامواي.

وجاء هذا خلال إستقبال منجي، الخميس، لسفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر، فرانسوا غوييت، حيث تناول الطرفان الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون الثنائي في مجال النقل بمختلف أنماطه.

وحسب بيان للوزارة فقد اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين، كما تناولا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات في مجال الإنجاز والإستغلال، لا سيما تطوير البنية القاعدية للنقل بالسكك الحديدية و شبكة الترامواي.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين في قطاع النقل. يضيف البيان.

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