محادثات جزائرية كورية حول الصناعات الميكانيكية

تباحث وزير الصناعة أحمد زغدار مع السفير كوريا الجنوبية بالجزائر عن سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة فقد استقبل زغدار، الثلاثاء سفير جمهورية كوريا بالجزائر، كيم تشانغ-مو، حيث وتمحور هذا اللقاء حول سبل تعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر وكوريا الجنوبية.

وأبرز زغدار أهمية التعاون الذي يجمع البلدين داعيا إلى تجسيد المزيد من الشراكات في إطار مقاربة رابح-رابح لاسيما في المجالين الصناعي والتكنولوجي.

واعتبر الوزير بأن الصناعات الميكانيكية، الإلكترونية والكهرو منزلية تشكل مجالات واعدة للتعاون والشراكة المثمرة بين البلدين، لاسيما في إطار المنظومة القانونية الجديدة التي تؤطر الاستثمار في الجزائر.

وفي هذا الصدد دعا الوزير المؤسسات الكورية إلى الاستثمار في الجزائر مؤكدا بأنها ستحظى بكل الدعم والمرافقة، كما

أعطى لمحة عن قانون الاستثمار الجديد والمزايا والضمانات التي يمنحها للمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى المزايا التفاضلية التي تملكها الجزائر والتي تجعل منها بوابة للأسواق العربية، الإفريقية وكذا الأوروبية.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري إرادة بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الصناعية مع الجزائر داعيا إلى تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الجانبين لتحديد فرص الشراكة الممكنة.