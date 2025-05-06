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اقتصاد

محادثات جزائرية ولبنانية لتصنيع محولات الكهربائية في الجزائر

الشروق أونلاين
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محادثات جزائرية ولبنانية لتصنيع محولات الكهربائية في الجزائر

 استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، الرئيس المدير العام لشركة “ماتيلاك” (MATELEC) اللبنانية، سامي صغير، لبحث فرص الشراكة في مجال تصنيع المحولات الكهربائية.

 وحسب بيان صادر عن مجمع “سونالغاز”، فان اللقاء الذي جرى أمس الاثنين، بمقر مديرية سونلغاز، يندرج في إطار جهود المجمع الجزائري لتوسيع شراكاته الدولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، خاصة في قطاع صناعة المعدات الكهربائية.

 وخلال المحادثات، عرض الطرف اللبناني خبرة شركته في مجال تصنيع المحولات ذات الجهد العالي والعالي جدا، معربا عن رغبته في توطين هذا النشاط الصناعي بالجزائر وتوسيعه، بما ينسجم مع الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

 كما أكد المسؤول اهتمامه بالانخراط في الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر وحرص شركته على اعتبار “سونلغاز” شريكا موثوقا، خاصة بالنظر إلى سمعتها على الصعيد الإفريقي.

 من جهته، أكد عجال استعداد “سونلغاز” لمرافقة المستثمرين الراغبين في توطين صناعة المعدات الكهربائية، لاسيما تلك المتعلقة بشبكات الجهد العالي، وذلك في إطار دعم التنمية الصناعية الوطنية وتعزيز المنتجات الموجهة للتصدير.

 وأعرب الطرفان عن رغبتهما المشتركة في ولوج الأسواق الافريقية من خلال إنجاز منشآت طاقوية كبرى تساهم في تطوير قطاع الطاقة على المستوى القاري.

 وتندرج هذه المقابلة – يضيف البيان – ضمن سلسلة مبادرات سونلغاز الهادفة إلى عقد شراكات استراتيجية تسهم في ترقية الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، انسجاما مع توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

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