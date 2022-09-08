-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

محادثات حول التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وبريطانيا

الشروق أونلاين
  • 204
  • 0
محادثات حول التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وبريطانيا
ح.م
جانب من اللقاء

بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر شارون آن واردل حول التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وبريطانيا.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن الوزير عرقاب استقبل الخميس بمقر  الوزارة، شارون آن واردل، سفيرة المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر.

وتركزت المحادثات بين الطرفين بشكل خاص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وبريطانيا العظمى في مجالات الطاقة والمحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة و’الفعالية الطاقوية.

وعرض الوزير، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية، مؤكداً على تبادل الخبرات والزيارات بين شركات البلدين ، وكذلك التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.

كما دعا الوزير عرقاب الشركات البريطانية للانخراط في الاستثمار والشراكة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر. حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين خبراء البلدين.

من جانبها، أعربت السفيرة عن رغبة السلطات البريطانية في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر ، وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. وزير الطاقة النيجيري يحسم الجدل بشأن أنبوبي الغاز مع الجزائر والمغرب 

بالفيديو.. وزير الطاقة النيجيري يحسم الجدل بشأن أنبوبي الغاز مع الجزائر والمغرب 

أوروبا أخطأت سابقا ولا مفر لها طاقويا من الجزائر

أوروبا أخطأت سابقا ولا مفر لها طاقويا من الجزائر

الأراضي الصناعية.. صداع في رأس المستثمرين!

الأراضي الصناعية.. صداع في رأس المستثمرين!

انتعاش واضح للدينار مقابل الدولار واليورو لدى البنوك

انتعاش واضح للدينار مقابل الدولار واليورو لدى البنوك

الجزائر ترسل 20 ألف طن من السكر إلى تونس

الجزائر ترسل 20 ألف طن من السكر إلى تونس

7 ملايين جزائري في القطاع الخاص يترقبون زيادات الأجور!

7 ملايين جزائري في القطاع الخاص يترقبون زيادات الأجور!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد