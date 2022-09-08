محادثات حول التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وبريطانيا

بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر شارون آن واردل حول التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وبريطانيا.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن الوزير عرقاب استقبل الخميس بمقر الوزارة، شارون آن واردل، سفيرة المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر.

وتركزت المحادثات بين الطرفين بشكل خاص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وبريطانيا العظمى في مجالات الطاقة والمحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة و’الفعالية الطاقوية.

وعرض الوزير، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية، مؤكداً على تبادل الخبرات والزيارات بين شركات البلدين ، وكذلك التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.

كما دعا الوزير عرقاب الشركات البريطانية للانخراط في الاستثمار والشراكة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر. حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين خبراء البلدين.

من جانبها، أعربت السفيرة عن رغبة السلطات البريطانية في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر ، وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.