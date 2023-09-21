محادثات لتعزيز التعاون الفني بين الجزائر والبنك الدولي

وتطوير البنى التحتية الرقمية..

تحادث وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، الخميس، المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي بول نومبا أوم.

وأفاد بيان وزارة البريد أنه تمّ “استعراض آفاق وسبل تعزيز التعاون الفني بين الجزائر والبنك الدولي. في مجال تعزيز وتطوير البنى التحتية الرقمية”.

كما تمّ التطرق “إلى أهم المؤشرات التي تسجلها الجزائر في مجال البنى التحتية للاتصالات. فضلا عن الولوج إلى الأنترنت الثابت والنقال”.

للإشارة فإن المدير الإقليمي بالبنك الدولي بول نومبا أوم كان مرفوقا بوفد هام من هذه المؤسسة الدولية، حسب البيان.