-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وتطوير البنى التحتية الرقمية..

محادثات لتعزيز التعاون الفني بين الجزائر والبنك الدولي

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
محادثات لتعزيز التعاون الفني بين الجزائر والبنك الدولي
جانب من اللقاء

تحادث وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، الخميس، المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي بول نومبا أوم. 

وأفاد بيان وزارة البريد أنه تمّ “استعراض آفاق وسبل تعزيز التعاون الفني بين الجزائر والبنك الدولي. في مجال تعزيز وتطوير البنى التحتية الرقمية”.

كما تمّ التطرق “إلى أهم المؤشرات التي تسجلها الجزائر في مجال البنى التحتية للاتصالات. فضلا عن الولوج إلى الأنترنت الثابت والنقال”.

للإشارة فإن المدير الإقليمي بالبنك الدولي بول نومبا أوم كان مرفوقا بوفد هام من هذه المؤسسة الدولية، حسب البيان.

مقالات ذات صلة
التربية المرورية ستسهم في إنشاء جيل مثقف مروريا

التربية المرورية ستسهم في إنشاء جيل مثقف مروريا

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي

مطلوب تدخل بداري بعد توقيف توثيق شهادات خريجي الطب

مطلوب تدخل بداري بعد توقيف توثيق شهادات خريجي الطب

وزير الاتصال يستقبل سفير المملكة العربية السعودية  

وزير الاتصال يستقبل سفير المملكة العربية السعودية  

إصابة 16 تلميذ بعد انحراف حافلة للنقل المدرسي في عين الدفلى

إصابة 16 تلميذ بعد انحراف حافلة للنقل المدرسي في عين الدفلى

تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال

تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد