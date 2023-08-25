محادثات “مطوّلة” بين عطاف ونظيره البنيني حول أزمة النيجر (فيديو)

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، صباح الجمعة، بكوتونو عاصمة البنين، حيث يواصل جولته الدبلوماسية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأجرى وزير الخارجية أحمد عطاف محادثات “مطوّلة” مع نظيره البنيني باكاري أجادي أوشلغون. حيث استعرض الطرفان مستجدات الأزمة الحالية في النيجر، حسبما أفاد به بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وكما تطرق الجانبان إلى “سبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في البلاد. حفاظاً على أمنه واستقراره وفق ما اتفق عليه قائدا البلدين خلال مشاوراتهما الهاتفية في بداية هذه الأزمة”.

وأكد عطاف وأوشلغون “تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الافريقي الرامية لمعالجة آفة التغييرات غير الدستورية للحكومات، والتي تم ارساؤها خلال قمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر سنة 1999″، يضيف البيان.

و”تبادلا المعلومات والتحاليل حول الجهود المبذولة بغية الدفع بالحل السلمي وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي يهدد بمضاعفة حدة وخطورة التحديات التي يواجهها النيجر والمنطقة برمتها”.

كما تطرق “الوزيران لزيارة الرئيس باتريس تالون إلى الجزائر بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، واتفقا على طرق التحضير الناجع لها من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين الجزائر والبنين”، حسب البيان.