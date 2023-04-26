محادثة هاتفية “مطوّلة” بين زيلينسكي والرئيس الصيني

قال الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ يوم الأربعاء، إنه أجرى اتصالا هاتفيا “مطوّلا” مع نظيره الصيني شي جين بينغ، معتبرا ذلك “دفعة قوية للعلاقات بين البلدين”.

وتأتي هذه المكالمة، وهي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ نشوب أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا، أسابيع بعد طرح مبادرة صينية لحلّ الأزمة.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر:”أجريت اتصالاً هاتفياً مطوّلا وبناءً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وأضاف الرئيس الأوكراني في تغريدته:”أعتقد أن هذه المحادثة، إلى جانب تعيين سفير أوكراني لدى الصين، ستعطي دفعة قوية لتطوير علاقاتنا الثنائية”.

من جهتها، أكدت الخارجية الصينية أن شي جين بينغ أبلغ زيلينسكي بأن ممثلا خاصة للحكومة سيزور أوكرانيا، بغية “إجراء التواصل المعمق مع كافة الأطراف حول حلّ الأزمة الأوكرانية سياسيا”.