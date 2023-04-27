محاربو الصحراء بِزيّ أديداس حتى 2026

يستمرّ لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم في ارتداء ألبسة الشركة الألمانية “أديداس”.

جاء ذلك في بيان للاتحاد الجزائري لِكرة القدم أعلن فيه، الخميس، عن تجديد الاتّفاقية مع شركة “أديداس” حتى عام 2026. وذلك بِحضور الرئيس جهيد زفيزف وأعضاء من مكتبه الفيدرالي ومسؤولين يُمثّلون المؤسسة الألمانية للباس والعتاد الرياضيَين.

ويعود تاريخ أول اتّفاقية بين “الفاف” والشركة الألمانية للباس والعتاد الرياضيَين، إلى صيف 2014، بعد إسدال ستار كأس العالم بِالبرازيل. ثمّ جُدّدت للمرّة الأولى عام 2019.

ولِمعرفة تفاصيل الاتّفاقية وأمور أخرى، يُرجى الضّغط “هنا“.