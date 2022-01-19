“محاربو الصحراء” بِلباس أبيض أمام “الفيلة” لِسادس مرّة

يرتدي لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لباسًا أبيضَ، نظير زيٍّ برتقاليٍّ للمنافس الإيفواري. مساء هذا الخميس.

جاء ذلك بعد تنسيق اللجنتَين التقنيتَين لِاتحادَي البلدَين لِكرة القدم، بِمدينة دوالا الكاميرونية، الأربعاء.

ويحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. تحت إدارة حكم الساحة فيكتور غوميز من بلاد الزّعيم الثوري الرّاحل “نيلسون مانديلا”.

وكان لاعبو المنتخب الوطني الجزائري قد ارتدوا لباسًا أبيضَ أمام “فيلة” كوت ديفوار، في نهائيات كأس أمم إفريقيا أعوام 1968 و1992 و 2010 و2013 و2015، مقابل دخولهم إلى أرضية الميدان بِزيّ أخضر في نسخ 1988 و1990 و2019.