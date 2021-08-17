“محاربو الصحراء” في مواجهة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية

يلعب المنتخب الوطني الجزائري نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، في فوج يضمّ فرق كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

وتشكّل هذا الفوج فضلا عن المجموعات الخمس الأخرى، بعد سحب “الكاف” للقرعة بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء الثلاثاء.

وتحتضن الكاميرون نهائيات كأس أمم إفريقيا في فترة ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري 2022.

ويُمكن اعتبار أن القرعة أوقعت “محاربي الصحراء” فوج ليس صعبا، إلى حدّ ما. ويُمكن للنخبة الوطنية المرور إلى الدور الثاني.

وبعد إجراء ثلاثة جولات من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج ( ستّ مجموعات) لِمحطّة ثمن النهائي، فضلا عن أفضل أربعة منتخبات حازت المرتبة الثالثة.

وحضر حفل القرعة رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، والرّجل الأوّل في “الفاف” شرف الدين عمارة، وأسطورة الكرة الجزائرية رابح وماجر (أحد الذين سحبوا القرعة)، فضلا عن مسؤولين وشخصيات أخرى من مجالات مُتباينة. بينما غاب الناخب الوطني جمال بلماضي، واعتذر للمُنظّمين بِلباقة، لِانشغاله بِالتحضير لِمقابلتَي “الخضر” أمام جيبوتي وبوركينا فاسو في مطلع سبتمبر المقبل، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وقُسّمت المنتخبات الـ 24 المُشاركة في “كان” الكاميرون على 6 مجموعات مناصفة، على النّحو التالي:

الفوج الأوّل: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، جزر الرأس الأخضر.

الفوج الثاني: السنيغال، زيمبابوي، غينيا كوناكري، مالاوي.

الفوج الثالث: المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون.

الفوج الرابع: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

الفوج الخامس: الجزائر، سيراليون، غينيا الإستوائية، كوت ديفوار.

الفوج السادس: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.