“محاربو الصحراء” في نزهة!

الجزائر 6 - النيجر 1

حصد المنتخب الوطني الجزائري فوزا ثمينا سهرة الجمعة، بِنتيجة ثقيلة (6-1) على الزّائر فريق النيجر. عزّز به فرص التأهّل للمحطّة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِتصفيات المونديال. تحت إدارة حكم الساحة الغاني دانييل لاريا.

وسجّل أهداف الجزائر كلّ من: الجناح رياض محرز في الدقيقتَين الـ 27 والـ 59 (الثاني من ركلة جزاء)، ومدافع النيجر يوسف عمر ضد مرماه في الدقيقة الـ 47، وزميله بِالخطّ ذاته زكريا سليمان في الدقيقة الـ 70، والمهاجم إسلام سليماني في الدقيقتَين الـ 76 والـ 88.

وأمضى توقيع منتخب النيجر في مرمى الحارس رايس وهاب مبولحي، المهاجم دانييل سوساه في الدقيقة الـ 50.

ووجد أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في الشوط الأوّل، صعوبات جمّة في تنفيذ الخطّة التكتيكية، واختراق حصن النيجر. أمام منافس كان لا يُبادر مُعتمدا على المرتدّات.

أمّا في المرحلة الثانية، فتحرّر اللاعبون الجزائريون، وتحسّن أداءهم، إلى درجة أن المنافس “داخ” وصار يُسجّل ضد مرماه (مرّتَين)!

وانتهت المباراة بِفوز عريض ومستحقّ للمنتخب الوطني، يمنحه دعما معنويا قويا في مشوار التأهّل للدور الأخير من تصفيات المونديال.

وعن المجموعة الأولى، فازت بوركينا فاسو بِنتيجة (0-4) على منتخب جيبوتي، مساء الجمعة. في مباراة لُعبت بِمدينة مراكش المغربية، تحت إدارة تحكيم من أوغندا.

وعليه تشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الجزائر 7ن

2- بوركينا فاسو 7ن

3- النيجر 3ن

4- جيبوتي 0ن

ويتفوّق “محاربو الصّحراء” على بوركينا فاسو، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+13/ +6).

وفي الجولة الرابعة، يُواجه “الخضر” المضيف منتخب النيجر، مساء الثلاثاء المقبل. وتتبارى بوركينا فاسو مع جيبوتي بِمدينة مراكش المغربية، يوما من قبل.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور الأخير من تصفيات مونديال 2022.

ولِهُوّاة لغة الأرقام والإحصائيات، بات المنتخب الوطني الجزائري وقد أجرى 30 مباراة دولية متتالية بِلا هزيمة.