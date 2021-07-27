محاربو الصحراء هم أسياد العرب والأفارقة بشهادة الجميع

عبد المجيد ياحي يؤكد للشروق

أتوقع أن الماجيك سيسير على خطى بلماضي مع منتخب المحليين

نصف الحكام ليسوا نزهاء وبيشاري يعرفهم

أمير سعيود هو الأحسن في الجزائر لأن تكوينه كان على ركيزة صحيحة

نرحب بعوار في كتيبة بلماضي لأنه نادم على اختيار الديكة وأقبل اعتذاره

حظوظ الفراعنة وجيبوتي وليبيا وموريتانيا والسودان في المونديال ضئيلة جدا

أرفض المدرب المحلي وأفضل الأجنبي وحاج منصور أحسنهم على الإطلاق

اعتبر رئيس اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي أن محاربي الصحراء أسياد العرب والأفارقة وهذا بشهادة الجميع، حسبه، وأنهم أحسن بكثير من كتيبة حسام البدري، وتوقع المواجهة التي قد تجمع الفراعنة والخضر في “الكان” المقبل بالكاميرون ستكون ساخنة. هذا ورحب أقدم رئيس لناد جزائري باللاعب الفرانكو جزائري حسام عوار في كتيبة بلماضي وقال إنه نادم على اختيار الديكة، وأضاف أنه في حالة تقديمه اعتذاره للجزائريين سأكون أولهم من يقبل اعتذاره، كما أختار أمير سعيود أحسن لاعب في الجزائر لأن تكوينه كان على ركيزة صحيحة وأشياء أخرى في هذا الحوار الشيق:

أين هو عبد المجيد ياحي؟

طبعا بمقر إقامتي بأم البواقي، ملتزم بإجراءات الحجر الصحي لأن الوضع خطير جدا وليس كما يتصوّر عامة الجزائريين، وأطلب منهم الحيطة والحذر حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.

فريقك اتحاد الشاوية ضيّع صعودا كان في المتناول حيث كان له شرف سحق أحد الصاعدين ألا وهو هلال شلغوم العيد في آخر جولة 4-0 لكنه لم يحقق الهدف المنشود.. لماذا في رأيك؟

اتحاد الشاوية يعتبر من أحسن النوادي الجزائرية، نحن نفتح اللعب، تشكيلة مميزة من اللاعبين الشبان يقدمون كرة جميلة باعتراف حتى الفرق المنافسة لنا على ورقة الصعود، استطعنا تحقيق نتائج إيجابية بميدانها لكن بعض الظروف لم تكن في صالحنا لذلك ضيّعنا الصعود في الأمتار الأخيرة.

بودنا أن تطلعنا على هذه الظروف؟

انعدام الإمكانيات المادية خاصة وظلم التحكيم والدليل ما حدث في لقاءات البلاي اوف، ولجنة التحكيم مثلا عندما نلعب بأم البواقي تعين حكاما فيدراليين، وخارج قواعدنا يتم تعيين حكام هواة، مثلا عند مواجهتنا لاتحاد عنابة طرد الحكم أحسن مدافع مع العلم أنه لا علاقة له بالمخالفة التي ارتكبت، وعندما لعبنا أيضا في خنشلة الحكم أضاف 7 دقائق حتى عدل المحليين النتيجة وأيضا ضد عنابة، حيث حرمنا الحكم من ضربة جزاء شرعية وضد العلمة أيضا وأؤكد لكم أن أحد الحكام ساهم بشكل كبير في صعود هلال شلغوم العيد، وأن نصف الحكام ليسوا نزهاء وحتى بيشاري يعرفهم، وأطالب بتوقيف هؤلاء الحكام القدامى وأعتبرهم مافيا التحكيم في الجزائر، وهذه من بين الأسباب التي جعلتنا نخرج مرغمين من سباق الصعود.

المتتبعون يرون أن خط الدفاع هو الحلقة الأضعف في فريقكم، حيث تلقت شباككم 22 هدفا في 22 جولة ويعتبر بذلك سادس أضعف دفاع، عكس الهجوم الذي يعتبر أحسن هجوم بتسجيله 36 هدفا متقدما على البطل بثلاثة أهداف.. أليس كذلك؟

لا أظن ذلك، وكما أشرت أن الحكام هم السبب وعندما يطرد لنا أحسن مدافع في مواجهة صعبة فإن مهمة الدفاع تصعب لحماية الشباك من تلقي أهداف.

وهل تعتمدون الموسم المقبل على نفس التركيبة الشبانية؟

أجل لأننا لا نملك أموالا لاستقدام اللاعبين وهدفنا التكوين ليس إلا.

كيف ترى نظام الصعود المعتمد هذا الموسم المتمثل في البلاي اوف.. وهل ترى أن الهلال والزرقاء يستحقان ذلك على حساب مستقبل واد سلي؟

هذا النظام متفق عليه في بداية الموسم من طرف كل النوادي ولماذا ينتقدونه في نهاية الموسم وأتذكر أنني عقدت في بداية الموسم اجتماعا بقسنطينة لدراسة القضية، ووجهت الدعوة للجميع لكن حضر منهم ثلاثة رؤساء فقط يمثلون “الموك” والشاوية وخنشلة، حيث منعتهم أطراف من الحضور وقبلوا صيغة البلاي اوف وهم يتحملون المسؤولية ولم أحملها لأي طرف.

بطولة الموسم القادم للقسم الأول ستكون بـ 18 ناديا، وهذا حسب قرار الجمعية العامة للفاف هل أنت معها ام ضدها؟

قرارات الجمعية العامة يجب احترامها بطولة الموسم المقبل ستكون بـ 18 ناديا بعد سقوط 4 نواد هم شبيبة سكيكدة وأهلي برج بوعريريج وفريقين آخرين وصعود أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد، في حين ستكون بطولة القسم الثاني بفوجين يضم كل فوج 16 ناديا على أن يصعد عن كل فوج ناديا، وصيغة البلاي أوف معمول بها عالميا منها تونس.

من هو أحسن لاعب محلي في رأيك في البطولة هناك من قال إن أمير سعيود هو الأحسن وهناك من اختار عمورة لاعب وفاق سطيف وأنت من تختار؟

أختار ابن مدينة الفجوج بولاية قالمة أمير سعيود صانع ألعاب فريق شباب بلوزداد من دون منازع، فتكوينه كان على ركيزة صحيحة وسبق له وأن حصل موسم 2009 على لقب أحسن لاعب في البطولة الدولية للناشئين والتي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، وتوّج موسم 2015-2016 على لقب أحسن لاعب جزائري، ومستواه يسير بشكل تصاعدي مع فريقه شباب بلوزداد، حيث قاده أمس الاول إلى فوز في الأنفاس الأخيرة على حساب نجم مقرة تصدر به العرش مزيحا بذلك وفاق سطيف المنهزم في عين مليلة من الريادة وهو القلب النابض “للسياربي” رغم سنه المتقدم والشباب من دونه لا يعني شيئا.

ماهو تقييمك للبطولة الجزائرية مقارنة مع البطولات العربية الاخرى؟

مقبولة إلى حد كبير وأوجه لومي إلى أصحاب البلاطوهات الذين يقولون إن بطولتنا طويلة من 38 جولة، مع العلم أن كل النوادي العالمية يلعبون كل موسم أزيد عن 70 لقاء في مختلف المنافسات وهذا هو الاحتراف وأنا أرشح عنتر يحي لكي يكون في لجنة الاحتراف الى جانب مجيد بوقرة، وأنتقد تعيين مشرارة وأمثاله من الهواة وأنا على يقين أنهم لا يقدمون الإضافة للكرة الجزائرية.

طالبت سابقا من وزير الشباب والرياضة بفتح الملفات القديمة ومحاسبة المتسببين فيها.. هل تطالب الوزير الحالي بفتحها وماهي هذه الملفات لو سمحت؟

أجل، طالبت ولا زلت أطالب بضرورة فتح تحقيق في المتسببين في منح مونديالي 2010 و2014 ووزير الشباب والرياضة له الحق في ذلك.

عوار يفكر في إمكانية الانضمام إلى كتيبة بلماضي بعد تهميشه من طرف ديدي ديشه في اليورو والأولمبياد، وهو نادم على اختيار الديكة ومستعد للاعتذار للجزائر.. هل أنت من الرافضين له أو من بين المرحبين به؟

يجب أن نفكر احترافيا ولاعب أولبيك ليون الفرنسي حسام عوار لعب 59 دقيقة فقط وديا ضد أوكرانيا والقانون معه وأنا من بين المرحبين به في كتيبة بلماضي لأنه سيقدم الإضافة لا محالة ولم يشكك أي كان في إمكانياته.

مواجهة الخضر والفراعنة في “الكان” المقبل بالكاميرون واردة جدا.. كيف تتوقع هذا “الداربي” العربي؟

أعلم أن القرعة التي تجرى منتصف شهر أوت المقبل قد توقعهم في مجموعة واحدة بحكم أن الخضر في المجموعة الأولى والمصريين في التصنيف الثاني، لكن أشبال بلماضي أحسن بكثير من كتيبة حسام البدري، أتوقع أنها ستكون مواجهة ساخنة بحكم أن كل المنتخبات العربية تسعى لهزم محاربي الصحراء لكنني أنا متيقن أنهم لن يستطيعوا إطلاقا وسيهزمون على طريقة نسور قرطاج ومحاربي الصحراء هم أسياد العرب والأفارقة بشهادة الجميع.

من ترشح للتتويج بلقب البطولة الوطنية؟

الذي يملك أمير سعيود سيتوج بلقب البطولة خاصة بعد خسارة وفاق سطيف، أمس الأول، أمام جمعية عين مليلة، إضافة إلى ذلك أن اللقاءات المتبقية بالنسبة لوفاق سطيف في غاية الصعوبة.

ماهو تقييمك لشبان الجزائر لأقل من 20 سنة في البطولة العربية الأخيرة بمصر؟

مجموعة لا بأس بها حقيقة لم يتوّجوا بالكأس جراء الظروف المناخية وأن النهائي كما تعلمون يربح ولا يلعب وهو ما حدث مع الاخضر السعودي، ووصولهم إلى النهائي رد على المشككين في المدرب محمد لاسات، حيث كرروا ما حدث لبلماضي قبل “الكان” بمصر 2019.

وعن حظوظ منتخب المحليين في الكأس العربية المقبلة بقطر؟

أتوقع أن الماجيك سيسير على خطى بلماضي مع منتخب المحليين، وهو أحسن اختيار، مع العلم أنه بعد تعيينه تعالت أبواق المشككين والمدربين الهواة في قدراته لكن رده كان سريعا في ودية ليبيريا، وأتمنى أن يتم تعيين اللاعبين المحترفين السابقين على رأس الطواقم الفنية للمنتخبات الشبانية لكي يتعلم منهم اللاعبون معنى الاحترافية وأبجديات كرة القدم الحديثة، وأنا أنتظر من المدربين الهواة أي شيئا.

إذن هذا هو سرّ اعتمادك على المدرب الأجنبي في فريقك اتحاد الشاوية؟

أجل، حيث تعاقدت مند 2003 إلى يومنا هذا مع 15 مدربا أجنبيا يحملون عدة جنسيات منها الفلسطينية، والفرنسية والبلجيكية، والرومانية والعراقية، والتونسية، وأحسنهم على الإطلاق حاج منصور وللأسف عمره لا يسمح له بالعمل في اتحاد الشاوية.

وحظوظ عرب إفريقيا في الوصول الى المونديال العربي بقطر؟

أرشح الجزائر والمغرب وتونس إلى جانب السنغال وكوت ديفوار.

إذن أنت متشائم بوصولهم إلى النهائيات؟

أجل حظوظ الفراعنة وجيبوتي وليبيا وموريتانيا والسودان ضئيلة جدا.

رئيس الكاف باتريس موتسيبي يحلم بتتويج الخضر بكأس العالم بقطر لأول مرة في تاريخ المنتخبات الإفريقية، كيف تعلق على ذلك؟

هذا حلمه وحلم جل الأفارقة وأتمنى أن يتحقق ذلك في عهدة رئيس الكاف باتريس موتسيبي وإن شاء الله ستبقى ذكرى عزيزة عليه.

وكيف تقيّم مستواهم مقارنة مع المنتخبات التي شاركت في اليورو الأخير وكوبا أميريكا؟

متقارب مع جل المنتخبات وأحيانا أقوى منهم لا، كل لاعبينا ينشطون في نواد عالمية وهذا على غرار رياض محرز وبن ناصر وفيغولي وبن رحمة وغيرهم.

وكيف ترى حظوظ الخضر في “الكان” المقبل بالكاميرون مع العلم أنهم يحتفظون بذكريات سيئة ضد البلد المنظم؟

حسب تصريح فيغولي هدفهم رسم النجمة الثالثة على قميص الخضر ولا يهم اسم المنافس مع جمال بلماضي.

وعن حظوظ المنتخبات العربية في “الكان”؟

بلوغ الرباعي مصر وتونس والمغرب والجزائر المربع الذهبي وحظوظ الخضر جد وافرة للتتويج.

رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، ورئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو يخططان لِإقامة 24 منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين، بدلا من صيغة مرّة كلّ أربع سنوات وذلك بِدعم ماليٍّ قويٍّ من السعودية.. مارأيك في ذلك؟

هذه تجارة بلا فائدة.

وعن تنظيم رابطة ممتازة للأندية الإفريقية؟

أنا ضدها والجزائر ترفضها لأن أنديتنا كلها هاوية ماعدا أتلتيك بارادو الذي يتوفر على ما جاء في دفتر الشروط الذي يسمح للنوادي بالمشاركة.