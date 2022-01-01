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رياضة

“محاربو الصحراء” والطب النبوي

علي بهلولي
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“محاربو الصحراء” والطب النبوي

لجأ لاعبون في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، السبت، إلى الطب النبوي، وتحديدا العلاج بِالحجامة.

ويُقيم “محاربو الصحراء” معسكرا إعداديا بِقطر منذ الإثنين الماضي، استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي الحالي.

وتردّد أن حارس المرمى ألكسندر أوكيجة ومتوسط الميدان ياسين براهيمي وصانع الألعاب آدم الوناس، من بين اللاعبين الذين لجأوا إلى العلاج بِالحجامة.

وعلى غرار “الخضر”، يلجأ إلى الحجامة عديد نجوم الرياضة، أبرزهم هدّاف فريق ريال مدريد كريم بن زيمة، وأسطورة السباحة الأمريكية مايكل فيليبس.

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