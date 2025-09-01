“محاربو الصحراء” يدخلون بلاد مراكش الأحد المقبل

يشدّ المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم الرحال جوا نحو بلاد مراكش الأحد المقبل، تأهّبا لِمواجهة المضيف فريق غينيا كوناكري.

وتُقام هذه المباراة مساء اليوم الموالي، لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويُجري “محاربو الصحراء” حصة تدريبية واحدة مساء الأحد المقبل، بِملعب المواجهة بِالدار البيضاء.

وقبل ذلك مساء الإثنين، وبِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، يستهلّ رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش التربّص بِتنظيم أوّل حصة تدريبية. وذلك استعدادا لِمواجهة بوتسوانا بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو مساء الخميس المقبل، في إطار الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

ويتمرّن زملاء القائد والجناح رياض محرز لِثاني مرّة وبِالمركز ذاته، مساء هذا الثلاثاء. على أن ينتقلوا صبيحة اليوم الموالي إلى مدينة تيزي وزو، ويُجرون في الأمسية آخر تدريبية هناك.

وبعد مواجهة بوتسوانا، يخضع “الخضر” لِحصتَين تدريبيتَين بِمركز سيدي موسى، الجمعة والسبت المقبلَين.