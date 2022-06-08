محاربو الصحراء يستعيدون شيئا من كبريائهم

تنزانيا 0 - الجزائر 2

استعاد المنتخب الوطني الجزائري مساء الأربعاء وهجه، وحصد فوزا ثانيا على التوالي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفاز “محاربو الصّحراء” بِنتيجة (0-2) على منتخب تنزانيا، لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

واحتضن ملعب “بنيامين مكابا” بِمدينة دار السلام التنزانية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة طاقم سوداني يقوده حكم الساحة إسماعيل محمود.

وسجّل ثنائية المنتخب الوطني الجزائري كلّ من: المدافع رامي بن سبعيني في الدقيقة (45+2). والمهاجم البديل محمد الأمين عمورة في الدقيقة الـ 89.

وزجّ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِأربعة لاعبين جدد أساسيين في مواجهة تنزانيا، ينتمون إلى كلّ الخطوط.

ولفت الحكمُ الانتباهَ بِأسلوبه السلبي في إدارة المباراة، حيث لم تمرّ سوى 3 دقائق عن انطلاقتها، حتى أشهر البطاقة الصفراء في وجه القائد إسلام سليماني. ثم “تعامى” عن ركلة جزاء لِمصلحة “الخضر”، لمّا تعرّض متوسط الميدان سفيان دبكة لِعرقلة داخل منطقة عمليات منتخب تنزانيا. اللاعب ذاته الذي اضطرّ بعدها في الدقيقة الـ 16 إلى مغادرة المستطيل الأخضر، بِداعي الإصابة في اللّقطة المُشار إليها، وعوّضه زميله آدم زرقان.

وسيطر “محاربو الصّحراء” على مجريات اللّعب، وأهدروا عدّة فرص سانحة للتهديف، قبل أن يتمكّن المدافع رامي بن سبعيني من هزّ شباك المحلّيين، بِهدف في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأوّل.

وإذا كان منتخب تنزانيا قد استفاق – نسبيا – في الشوط الثاني، إلّا أن زملاء متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، عرفوا كيف يمتصّون حماس المحلّيين، ويُسيّرون هذه المرحلة بِاقتدار. حتى أنهم أضافوا هدف الفوز بِواسطة “الصغير” محمد الأمين عمورة، الذي كان ثمرة تفوّق شبه مطلق للنخبة الوطنية.

وعن الفوج السادس ذاته، تعادلت أوغندا بِهدف لِمثله مع الزائر منتخب النيجر.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الجزائر 6ن

2- النيجر 2ن

3- تنزانيا 1ن

4- أوغندا 1ن

وبات المنتخب الوطني الجزائري وقد عبّد مُبكّرا طريقه نحو ساحل العاج، موطن “كان” 2023، إثر تحقيق فوز آخر عقب انتصاره على أوغندا. كما بدأ يستعيد عافيته تدريجيا، بعد أن خُدش كبرياءه في مطلع السنة الجارية.

وخلال الجولتَين الثالثة والرابعة المُبرمجتَين في أواخر سبتمبر المقبل، يلعب “الخضر” مرّتَين مع النيجر: بِالجزائر ثم بعيدا عن الدّيار. مثلما يتبارى فريق تنزانيا في مناسبتَين مع أوغندا: لكن خارج القواعد ثم بِميدانه.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بِكوت ديفوار.

وتنتظر المنتخب الوطني الجزائري الآن مباراة ودّية، يخوض أطوارها ضد الفريق الإيراني، بِالعاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد المقبل.