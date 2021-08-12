“محاربو الصحراء” يصعدون إلى الرّتبة الـ 30 عالميا

كسب المنتخب الوطني الجزائري ثلاث درجات، وارتقى إلى الرّتبة الـ 30 عالميا. في أحدث تصنيف لـ “الفيفا” نشرته، الخميس.

وكان آخر ترتيب للاتحاد الدولي لكرة القدم، يُشير إلى تاريخ الـ 27 من ماي الماضي. وحينها تموقع “الخضر” في الرّتبة الـ 33 عالميا.

وصعد “محاربو الصحراء” أيضا إلى المركز الثالث على المستوى الإفريقي (كانوا يتموقعون رابعا)، خلف السنيغال (ارتقت بِدرجة واحدة إلى الرتبة الـ 21 عالميا) وتونس (نزلت بِدرجتَين إلى المركز العالمي الـ 28). فيما احتفظوا بِالرّتبة الثانية عربيا.

وبِشأن مُنافسي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في الدور الثاني لِتصفيات كأس العالم 2022، خسرت بوركينا فاسو درجتَين ونزلت إلى المركز الـ 62 عالميا، وفقدت النيجر 5 درجات وتقهقرت إلى الرتبة العالمية الـ 117، وحازت جيبوتي درجة واحدة وصعدت إلى المركز الـ 182 عالميا.

وفي أعلى الجدول، تشبّت منتخب بلجيكا بِصدارة الترتيب العالمي، وصعدت البرازيل إلى المركز الثاني، ونزلت فرنسا إلى الرّتبة الثالثة، وتجمّدت إنجلترا في المركز الرّابع، وارتقت إيطاليا إلى الرّتبة الخامسة.