“محاربو الصحراء” يكتسحون مؤشرات الفيفا الرسمية في مونديال 2026

مازا وشايبي يتربعان على عرش الإحصائيات...

أظهرت البيانات والتحديثات الرقمية الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مع ختام منافسات دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026، تفوقا تاريخيا واستثنائيا للمنتخب الوطني الجزائري على الصعيدين الفردي والجماعي، لتتحول الأرقام والإحصائيات إلى برهان قاطع يعكس مدى التطور الفني والالتزام التكتيكي العالي الذي أبان عنه “محاربو الصحراء” في هذا المحفل العالمي الكبير.

ولم يقتصر التميز الجزائري على حسم بطاقة التأهل، بل امتد لفرض السيطرة المطلقة على صدارة المؤشرات الفنية والانضباطية المعقدة في مستندات “الفيفا”، متفوقا على أعرق المنتخبات العالمية بفضل توهج ركائزه الأساسية في مختلف خطوط الميدان وتطبيقهم الصارم لتعليمات الجهاز الفني.

وفي قراءة دقيقة للإحصائيات الهجومية الفردية، نجح النجم الجزائري الشاب إبراهيم مازا في تدوين اسمه بأحرف من ذهب، متربعاً على عرش صدارة قائمة أفضل وأكفأ المراوغين في البطولة العالمية بعد تمكنه من إتمام 13 مراوغة فردية ناجحة في مواقف “واحد ضد واحد” خلال مباريات الدور الأول، وهي الحصيلة الرقمية الممتازة التي وضعت الموهبة الجزائرية الصاعدة في المركز الأول متفوقا بوضوح على أبرز وأقوى نجوم الصف الأول في العالم، وفي مقدمتهم المهاجم الإسباني المتألق لامين يامال والساحر الألماني جمال موسيالا، ولم تتوقف الهيمنة الفردية للجزائر عند حدود المهارة والمراوغة، بل امتدت لتشمل هندسة الهجمات وبناء اللعب، حيث اعتلى النجم فارس شايبي صدارة قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص التهديفية المحققة للتسجيل في الدور الأول، متفوقا على صانعي ألعاب من الطراز الرفيع بفضل دقة تمريراته البينية الحاسمة وعرضياته الساقطة المتقنة التي فككت شفرات الدفاعات في مباريات المجموعة.

وعلى الصعيد الجماعي والتنظيمي، دخل المنتخب الجزائري تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم من الباب الواسع باعتلائه صدارة السجل الانضباطي وقائمة “اللعب النظيف” في المونديال كأقل المنتخبات ارتكابا للمخالفات والأخطاء البدنية، حيث خاض لاعبو التشكيلة الأساسية مباريات الدور الأول بدقائق لعب كاملة وعالية دون تلقي أي بطاقة صفراء أو حمراء، لينهي “الخضر” دور المجموعات بسجل أبيض ناصع وخالٍ تماما من الإنذارات والتراكمات القانونية، وتمنح هذه النظافة الانضباطية كتيبة المحاربين ميزة إستراتيجية ونفسية هائلة وأفضلية تكتيكية مطلقة قبل الدخول في مواجهات دور الـ32 الإقصائية، إذ سيلعب النجوم بأقدام حرة وبسالة بدنية كاملة في الالتحامات دون أي مخاوف من مقصلة الإيقاف التراكمي، على عكس منافسيهم المثقلين بالبطاقات الصفراء والتهديدات القانونية التي قد تحرمهم من ركائزهم في الأدوار المتقدمة.