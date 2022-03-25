“محاربو الصّحراء” على مرمى حجر من قطر

الكاميرون 0 - الجزائر 1

خطا المنتخب الوطني الجزائري مساء الجمعة خطوة عملاقة، وبات قاب قوسَين أو أدنى من بلوغ نهائيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وفاز “محاربو الصّحراء” بِهدف لِصفر على المضيف الكاميروني، بِرسم ذهاب الدور الأخير من تصفيات المونديال.

واحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة جوشوا بوندو من بوتسوانا، بِمساعدة زميلَين له من التشاد والموزمبيق.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للمنتخب الوطني الجزائري، المهاجم إسلام سليماني في الدقيقة الـ 41.

وبدا أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد اعتمد على تحصين الدّفاع، بِإشراك خمسة لاعبين ينتمون إلى الخطّ الخلفي: عيسى ماندي وجمال بلعمري ورامي بن سبعيني وعبد القادر بدران وحسين بن عيادة، نظير ثلاثة زملاء لهم في الوسط وهم: رامز زروقي وإسماعيل بن ناصر ويوسف بلايلي، وآخرَين في الهجوم مُمثّلَين في محرز وسليماني. وذلك بِسبب الطابع الرّسمي والقوّي للمباراة، وخوضها خارج القواعد، وعدم رغبته في المغامرة بِالمناورات في منطقة عمليات الكاميرون، في ظلّ الرّداءة النّسبية لأرضية الميدان والطقس الحارّ.

ووفّق زملاء القائد والجناح رياض محرز في “تسيير” مجريات الشوط الأوّل، حيث التزموا بِهدوءٍ مثاليٍّ، واستطاعوا امتصاص حماس المنافس الكاميروني، قبل أن يُباغتوه بِهدف ثمين ومستحقّ بِواسطة “القنّاص” إسلام سليماني. كما لعب حارس المرمى رايس وهاب مبولحي بِنوع من الأريحية، لِقلّة الغارات التهديفية لِتلاميذ التقني ريغوبيرت سونغ.

وفي الشوط الثاني، وبعد توقفّ اضطراري عند انطلاقته بِسبب ضعف الإنارة، قبل إصلاحه من قبل إدارة المنشأة الكروية. استمرّ “الخضر” على الإيقاع ذاته. قبل أن يلجأ بلماضي إلى إدخال متوسط الميدان سفيان بن دبكة والجناح سفيان فغولي والمهاجم إسحاق بلفضيل، دفعة واحدة في الدقيقة الـ 76. تعويضا لِزروقي ومحرز وسليماني، ثم منح بلماضي الفرصة للاعبَي الدفاع والوسط مهدي تاهرت وعدلان قديورة، بديلَين لِبدران وبن ناصر في الأنفاس الأخيرة للمواجهة. ضمن مسعى تكتيكي لتسييج الجبهة الخلفية وتهوئة رئة المنتخب الوطني، وتنشيط أكثر لِسلاح هزّ الشباك. فيما اهتزّت نفسية زملاء المهاجم كارل توكو كامبي، وطغت عليهم العشوائية في تمريرات الكرات وصنع اللقطات التهديفية. الأمر الذي خدم في الأخير مصلحة النّخبة الجزائرية في صيانة مكسب الفوز، وتعبيد الطريق المونديالي نحو قطر.

عموما، ومن الملاحظات المستقاة أيضا من الشوطَين، سُجّل غياب أخطاء الدّفاع الجزائري، وقيام رجال بلماضي بِالضّغط على حاملي الكرات الكاميرونيين، والتنسيق الجيّد بين الخطوط الثلاثة.

وتُجرى مباراة العودة بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، الثلاثاء المقبل على الساعة الثامنة والنصف ليلا. تحت إدارة حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما.