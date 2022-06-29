محافظة الألعاب المتوسطية..هذه حقيقة إحياء “سولكينغ” لحفل الاختتام

قال رئيس ديوان محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الأربعاء، أن التصريحات الصادرة عن شخصه لا تعني حضور الفنان سولكينغ لتنشيط حفل الاختتام.

وجاء في بيان لمحافظة الألعاب المتوسطية “يعلن رئيس ديوان محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط بخصوص حفل الاختتام وما أثير حول حضور الفنان سولكينغ أن التصريحات التي صدرت عن شخصه كان المقصود بها أن حفل الافتتاح الضخم سيشجع فنانين كبار من أمثال الفنان سولكينغ لتنشيط حفل الاختتام، وليس حضور الفنان سولكينغ للحفل”.