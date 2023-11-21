محافظة الأمازيغية تؤجل ورشات الترجمة إلى موعد لاحق

كانت مقررة في أدرار من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري

أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية عن تأجيل الفعاليات العلمية والتكوينية حول البحث في حقل اللغة والثقافة الأمازيغية، المزمع تنظيمها في ولاية أدرار، من 24 إلى 28 نوفمبر 2023، إلى وقت لاحق. وهذا بسب استمرار تدهور الأوضاع في غزة، حيث علقت النشاطات الثقافية تضامنا مع فلسطين وأهلنا في غزة، المتواجدة تحت مرمي القصف الصهيوني منذ ما يقارب من شهرين.

تتضمن الفعاليات التي كانت مقررة تحت شعار “أدرار جذور متحاورة: الإبداع الأدبي والبحث العلمي في خدمة الوحدة الوطنية”، عدة فعاليات من محاضرات وورشات مخصصة للترجمة من وإلى الأمازيغية، وكذلك ورشة عملياتية متعلقة بمنهجية تأسيس بنك وطني للأسماء الجغرافية الرسمية.

وكانت التظاهرة ستجمع عدة أسماء بحثية من مختلف جامعات الوطن، حيث كان مقررا عقد ندوات تتمحور حول دور وأهمية الذكاء الاصطناعي في عملية الترجمة من تنشيط البروفيسور محند زردومي وبوخالفة خالد رئيس منتدى الشباب والشركات الناشئة. وشراقي محند الأمين نائب مدير جامعة أدرار، إضافة إلي كل من زيدان ياسين وسعودي عبد السميع من جامعة باتنة.

وفي إطار ذات البرنامج الذي سطرته المحافظة كان مقرر تنظيم محاضرة حول “مقاربة الهوية اللغوية، إشكالية الوحدة والتعددية”، من تنشيط الدكتورة سعدي نادية ومحاضرة أخرى حول تجربة ترجمة الشعر الأمازيغي إلى اللغة العربية ينشطها الباحث أرزفي فراد.

هذا، فضلا عن تنظيم ندوة حول الجوائز الأدبية تحت شعار إبداع متعدد الألسن يشارك فيها كوكبة من الأسماء التي سبق وتوجت بالجوائز بالجزائر وخارجها على غرار عبد الله كروم وعبد الوهاب عيساوي وعائشة بوذيبة وأمين بن بادة.. وهي الأسماء التي سبق وتوجت بجوائز أدبية داخل وخارج الجزائر.