محافظة الرقمنة تدرس تقدم مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية

مشروع استراتيجي سيوفر قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة لدعم اتخاذ القرار العمومي

ترأست الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس الخميس 23 جويلية، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستُشكّل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي، وفقا لما افادت به المحافظة في بيان.

وتعمل المحافظة على إعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل. ويعد مشروع هذه الخريطة “أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي، وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن.”

وسمح الاجتماع بتقييم تقدم تنفيذ المهام المسطرة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال تحديد المؤشرات الاجتماعية وتجميع البيانات، إلى جانب مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان إنجاز مشروع يستجيب لأعلى معايير الدقة والموثوقية، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.