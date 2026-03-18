محافظو الحسابات يطلبون تمديد مواعيد التصريحات السنوية للعام 2025

أعلنت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات “سي أن سي سي” عن مراسلتها للمديرية العامة للضرائب من أجل طلب تمديد استثنائي لمواعيد إيداع التصريحات السنوية للنتائج والدخل للسنة المالية 2025، مرفقة بالميزانيات والملحقات.

وبحسب ما علمته “الشروق”، يأتي هذا الطلب استجابة للانشغالات العديدة التي عبر عنها المهنيون والمؤسسات الاقتصادية بخصوص الصعوبات المرتبطة باستكمال الأشغال المحاسبية والجبائية للسنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2025، في ظل تركز كبير للأعمال الخاصة بإقفال الحسابات والالتزامات التصريحية.

وترى الغرفة أن منح مهلة إضافية من شأنه أن يسمح للمؤسسات والمهنيين باستكمال أعمالهم في ظروف تضمن جودة وموثوقية المعلومات المالية المصرح بها لدى الإدارة الجبائية.

وأكدت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أنها ستقوم بإبلاغ المهنيين بكل المستجدات المتعلقة بهذا الطلب فور تلقي رد مصالح الإدارة الجبائية.