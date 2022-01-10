محافظ الأمازيغية: الإحتفال بيناير يعزز الإنتماء إلى الأمة الجزائرية

أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، بأن الاحتفال بيناير ”يغذي مرجعيتنا التاريخية وينمي الشعور بانتماءاتنا إلى الأمة الجزائرية الواحدة والموحدة”.

وأوضح عصاد خلال إشرافه الأحد بدار الثقافة بتمنراست على انطلاق البرنامج الرسمي للاحتفال برأس السنة الأمازيغية (يناير 2022-2972) المصادف لـ12 يناير، بحضور السلطات المحلية وأساتذة ومختصين وإعلاميين وأعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، أن تمنراست تحتضن هذه السنة فعاليات الاحتفال الرسمي ليناير والذي حظي برعاية سامية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار أيضا إلى حضور مميز للمؤسسة الوطنية للجيش الوطني الشعبي من خلال مرافقة الحرس الجمهوري لمراسيم افتتاح واختتام هذا الحدث الوطني، مضيفا أن مشاركة المؤسسة العسكرية في هذه الاحتفالات ليس سوى دليل آخر على الرابطة المتينة الموجودة بين الجيش وشعبه المتشبع بالوعي الوطني.

وأكد من جهة أخرى بأن هذه التظاهرة هي ثمرة إسهام مؤسساتي موضحا بأن هذا الاحتفال يأتي كثمرة لمختلف المجهودات التي تبذلها الدولة لترقية اللغة والثقافة الأمازيغية كما يهدف إلى إبراز موروثنا الثقافي.

وسيعرف هذا البرنامج تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثانية يوم 12 يناير وسط تفاؤل بالخير بالسنة الجديدة للجزائر التي –كما قال- تستحق ان يكون الجميع في مستوى حبها وخدمتها وذلك من خلال صون ركائز كينونتها ومقومات هوية الأمة التي هي رصيد مشترك بين كل أبناء الشعب الجزائري.

ومن المنتظر تنظيم جملة من الأنشطة المتنوعة متمثلة في العروض الاستعراضية من مختلف المشاركين على أن يكون الجمهور على موعد اليوم مع سهرة فنية من تنشيط فرق قادمة من مختلف أنحاء الوطن فيما سيتم غدا تنظيم ملتقى اكاديمي حول السكن التقليدي في الجزائر من العصر القديم إلى القرن الحالي.