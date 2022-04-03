محافظ الصالون الدولي للكتاب: أزيد من 1.5 مليون زائر لـ “سيلا 2022”

كشف محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، محمد ايقرب أن زوار الطبعة الـ 25 لصالون “سيلا” 2022 تجاوز عتبة 1.5 مليون زائر.

وقال ايقرب، الأحد، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الطبعة، نظمت في ظرف استثنائي وقياسي بسبب الظروف التي أملتها جائحة فيروس كورونا محليا ودوليا.

كما أوضح محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب أن “المشاركة في هذه الطبعة كانت قياسية بـ 1250 دار نشر من بينها 266 دار نشر جزائرية و324 دار نشر عربية و660 دار نشر أجنبية تمثل 36 دولة” ليضيف أنه “تم تسجيل أكثر من 50 نشاطا ثقافي طوال المعرض على مستوى كل القاعات”.

كما كشف المحافظ أن “هذا الموعد الأدبي حضره أزيد من 1.5 مليون زائرا، وهو ما يبرهن إهتمام المواطن الجزائري بالقراءة وبالكتاب”.

وخلال تدخله أيضا أكد المحافظ أنه “تم عصرنة صالون الجزائر الدولي للكتاب من خلال استحداث منصة رقمية لأول مرة سجلت إقبالا كبيرا وتفاعلا وسمحت للعديد ممن لم يسعفهم الحظ في التنقل إلى الصالون من اقتناء الكتب”.

من جانب آخر، قال ايقرب إن “الإقبال كان على كل الأجنحة وان الكتب الأدبية والعلمية والتقنية وكذلك الجامعية هي الأكثر طلبا”.

وفيما يخص الأسعار أوضح ضيف الصباح أنها “كانت جد معقولة وفي متناول الجميع خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أعفى به جميع دور النشر سواء الجزائرية او الأجنبية من تكاليف كراء الأجنحة والرسوم وهو ما ساهم بشكل واضح في نجاح هذه الطبعة”.

وأضاف المتحدث أن “هذا الصالون يعتبر الفرصة الوحيدة لناشري الكتب لرفع رقم أعمالهم وفرصة للمثقفين والأدباء الجزائريين ايضا ليعرفوا بأعمالهم”.

إسدال الستار عن الطبعة الـ25 لمعرض الكتاب الجمعة

ويوم 1 أفريل 2022، أسدل الستار بقصر المعارض بالصنوبر البحري على فعاليات الطبعة الـ25 للصالون الدولي للكتاب التي افتتحت في الـ24 مارس الجاري بعد سنتين من الغياب بسبب جائحة كورونا.

وتوقع المنظمون زيادة في عدد الزوار في اليوم الأخير من هذا الصالون المنظم تحت شعار “الكتاب جسر للذاكرة” وذلك مع انطلاق العطلة الربيعية حيث تستمر أبواب المعرض مفتوحة الى غاية السابعة والنصف مساء ،حيث أكد محافظ الصالون محمد ايقرب في اتصال للقناة الإذاعية الأولى أن عدد زوار المعرض فاق مليون متوقعا بلوغ مليونيي زائر في اليوم الأخير من هذه التظاهرة الثقافية التي لاقت اقبالا كبيرا من قبل الجمهور.

وعرفت هذه الدورة مشاركة قياسية لدور النشر الدولية والتي فاقت أكثر من 1250 دار نشر منها 266 جزائرية فيما تم اقتراح أزيد من 300.000 عنوانا على القراء في شتى التخصصات.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر إعفاء دور النشر المشاركة في هذه الطبعة من تكاليف كراء الأجنحة لتمكينهم من المشاركة في هذا الصالون بكل أريحية، وقد جاء هذا القرار حرصا من الدولة على ترقية وتطوير الإنتاج الثقافي لاسيما الكتاب وتشجيعا للمقروئية.

وقد شهدت هذه التظاهرة على مدار أسبوع إقامة العديد من المنصات الحوارية والأدبية والندوات الفكرية بمشاركة المؤلفين الناشرين والقراء، وكانت أيضا فرصة للاحتفاء بذاكرة من رحلوا عنا في الفترة الماضية من كتاب ومؤلفين وأصدقاء الثورة الجزائرية.