محافظ الطاقات المتجددة: الأجهزة الكهربائية المسوقة في الجزائر لا تخضع لأي رقابة

قال محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, نور الدين ياسع، إن الأجهزة الكهربائية لا تخضع لأية رقابة حاليا، داعيا إلى التعجيل بإنشاء مخابر لمراقبتها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح ياسع، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى الإذاعية، أن الأجهزة الكهربائية, وخاصة مكيفات الهواء شديدة الاستهلاك للطاقة الكهربائية مع حلول فصل الصيف, لا تخضع لأية رقابة حاليا, مما يستدعي التعجيل بإنشاء هذه المخابر.

كما أكد ياسع بخصوص برامج تركيب الألواح الشمسية المنتجة للطاقة الكهربائية النظيفة أن أكثر من 800 مدرسة ومسجد وإدارة عمومية ومؤسسة اقتصادية تم تجهيزها فعليا بهذه الألواح, غير أن فائض الانتاج الكهربائي لا يزال غير مستغلا بسبب معوقات تشريعية وتمويلية.

وتنتج هذه المؤسسات فائضا “معتبرا” من الطاقة الكهربائية النظيفة والتي لا تستغل حاليا بسبب عدم صدور بعض المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون كهرباء 2002 وذلك بغية تحويل الفائض إلى الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأشار المسؤول إلى أنه بالإضافة إلى هذا النقص التشريعي, هناك مشكلة التمويل, حيث أن هذا المجال يتطلب مبالغ معتبرة.

وأعلن ياسع أن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ستصدر خلال الأسابيع القادمة حصيلة حول قيمة مشاريع الطاقات المتجددة التي يقوم بها كل قطاع على مستوى مناطق الظل.