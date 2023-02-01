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الجزائر

محافظ الطاقات المتجددة: برنامج لانتاج الهيدروجين بالشراكة مع الألمان والإيطاليين

الشروق أونلاين
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محافظ الطاقات المتجددة: برنامج لانتاج الهيدروجين بالشراكة مع الألمان والإيطاليين
ح.م

كشف محافظ الطاقات المتجددة البروفيسور نور الدين ياسع، الأربعاء، عن برنامج لإنتاج الهيدروجين بالشراكة مع متعاملين ألمان وإيطاليين.

وخلال استضافته ببرنامج  “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد ياسع أن الجزائر مقبلة على استثمار كبير للطاقات المتجددة، مشيراً إلى مساعٍ ومشروعات لتكثيف استغلال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وغاز الميثان.

وركّز ياسع على أنّ الرهان في تسريع هذه الوتيرة، وتحويل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى غاز الهيدروجين الأخضر، بالاعتماد على اتفاقيات مع متعاملين إيطاليين وألمان.

وذكر محافظ الطاقات المتجددة، أنّ فريقاً يعمل حالياً على تكييف نص قانوني في مجال الإنتاج والنقل الطاقوي، بالتزامن مع الأشتغال على تكوين الكوادر في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إضافة إلى مشاريع نموذجية تصل قدرتها الإنتاجية إلى خمسين ميغاواطا.

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