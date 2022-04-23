محافظ بنك الجزائر: أزمة أوكرانيا أدّت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عبر العالم

اعتبر محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي أنّ أزمة أوكرانيا تسبّبت في ارتفاع حادّ لأسعار المواد الغذائية عبر العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لدى مشاركته في اجتماعات الربيع، التي يعقدها صندوق النقد الدولي، ومجموعة محافظي مجالس مجموعة البنك الدولي.

ودعا فاضلي في حديثه إلى ضرورة التوصّل إلى حلّ سلمي ودائم للأزمة في أوكرانيا. في وقت بدأ فيه الاقتصاد العالمي بالتعافي من آثار جائحة كورونا.

وقال فاضلي:”نودّ أن نعرب عن أملنا في التوصّل لحلّ سريع وسلمي و دائم، للأزمة في أوكرانيا”.

وتابع:”ففي وقت بدأ فيه الاقتصاد العالمي بالتعافي من الصدمة التي فرضتها جائحة كورونا، أدّى اندلاع هذه الحرب إلى إغراق العالم في أزمة دولية جديدة”.

وأضاف:”لقد أدّت الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا، واضطرابات تجارتي الطاقة والمواد الغذائية إلى ارتفاع حادّ في أسعارها. مما أثر بشدة على الفئات الهشّة في العالم بأسره”.