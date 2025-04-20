محافظ بنك الجزائر في واشنطن للمشاركة في هذا الاجتماع الهام

يشارك محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، من الـ21 إلى الـ26 أفريل الجاري بواشنطن، في أشغال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، حسبما نقلته الإذاعة الجزائرية عن بيان للبنك.

وسيشارك محافظ بنك الجزائر على وجه الخصوص في اجتماع الاتحاد الإفريقي الذي سيتمحور حول رئاسة جنوب إفريقيا لقمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر 2025 بجوهانسبرغ.

وسيحضر كذلك اجتماع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان “ميناب”، الذي تترأسه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا.

كما سيشارك المحافظ، بصفته ممثلا للدائرة التي تنتمي إليها الجزائر والتي تضم ثمانية بلدان، في الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.

محافظ بنك الجزائر، سيقوم كذلك وعلى هامش هذه الاجتماعات، بعقد جلسات عمل مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع عدد من محافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية.