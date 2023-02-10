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رياضة

محاكاة مدرب مغربي في فرنسا بعد تورّطه في فضائح أخلاقية

الشروق الرياضي
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محاكاة مدرب مغربي في فرنسا بعد تورّطه في فضائح أخلاقية
ح.م
يوسف الشبحي

يُحاكم القضاء الفرنسي هذه الأيّام المدرب المغربي يوسف الشبحي، بِتهمة تورّطه في فضائح أخلاقية.

ودرّب التقني المغربي يوسف الشبحي (42 سنة) فريق فيرساي من بطولة فرنسا للدرجة الثالثة، ما بين جويلية 2014 ونوفمبر 2022.

وعُثر في منزل يوسف الشبحي على أشرطة فيديو، تحمل صورا خادشة للحياء كان يلتقطها بِكاميرا خفية ضد ضحاياه من نساء وأطفال قصّر (نحو 70 فردا). كما جاء في تقرير لِصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية نشرته، الجمعة. التي أضافت أن خادمة وظّفها هذا المدرب هي مَن كشفت عن أشرطة الفيديو، وأبلغت الأمن بِذلك.

وشرع قضاء بلدية نانتير بِالشمال الفرنسي في محاكمة يوسف الشبحي، وفقا للمصدر.

وأبصر يوسف الشبحي النّورَ بِمدينة الدار البيضاء المغربية عام 1981، قبل أن يُهاجر إلى فرنسا ويستقرّ هناك.

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