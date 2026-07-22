محاكمة “آل طحكوت” في 19 أوت عن عرقلة التحقيقات وإخفاء الممتلكات

بعد قبول الطعن بالنقض وإحالة الملف على ذات مجلس قضاء الجزائر

حدد مجلس قضاء الجزائر تاريخ 19 أوت الداخل لفتح ملف “عرقلة سير التحقيقات القضائية وإخفاء الممتلكات المحجوزة والتصرف فيها”، المتابع فيه أفراد عائلة رجل الأعمال المسجون “طحكوت”.

وفي التفاصيل، قررت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 22 جويلية الجاري، تأجيل محاكمة المتهمين من عائلة “آل طحكوت” إلى التاريخ المذكور أعلاه، بطلب من هيئة الدفاع، باعتبار أنها الجلسة الأولى، بعد قبول الطعن بالنقض وإحالة الملف على ذات الجهة القضائية.

ويذكر أن قرار المحكمة العليا تضمن عدة نقاط تتعلق بأسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجددا على مجلس قضاء الجزائر، حيث تمت الموافقة على الطعون التي تقدمت بها النيابة والمتمثلة في “التسبب غير الكافي في صدور أحكام لعدد من المتهمين تقل عن 10 سنوات بالرغم من توجيه تهم “جماعية إجرامية”، فيما تم قبول طعون عدد من المتهمين لعدم “التسبيب” والقصور في التعليل أي أن القضاة لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائهم، وبالتالي، فإن الوجه السديد يترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن من الناحية الموضوعية.

وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت أحكاما تتراوح بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد عائلة “آل طحكوت”، ومن معهم من المتهمين المتابعين بملف الحال، حيث سلطت عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت.

كما أدانت ذات الجهة القضائية بلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ووقّعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر و9 متهمين آخرين من البراءة، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين، من بينهم موظفون في بلدية الرغاية بين 18 شهرا حبسا وعام و3 و4 و5 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.

ويذكر أن هذه الأحكام جاءت بعد متابعة عائلة “آل طحكوت” أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة، بعدما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض لـ”صالح القانون” في حق المتهمين عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.

إلا أنه وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، شهر جانفي الماضي، قررت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة إجراء التحقيق التكميلي من خلال تعيين خبير للانتقال إلى جمارك مستغانم للحصول على الملفات القاعدية للسيارات، للتأكّد من تاريخ التصرف بالممتلكات المحجوزة بأمر من القضاء، هل تم قبل صدور القرار أم بعده؟