محاكمة المتورطين في فساد مؤسسة “ألفابيب” يوم 29 أفريل

تبديد الملايير في صفقات مشبوهة والخبرة تفضح تجاوزات خطيرة

تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 29 أفريل الجاري، ملف الفساد الذي طال المؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب الفولاذية الضخمة لنقل الغاز والمواد البترولية، وهي فرع من فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة .

وسيمثل أزيد من 20 متهما، بينهم 7 موقوفين رهن الحبس المؤقت ومعظمهم إطارات من مؤسسة “ألفابيب” أمام الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، عن وقائع تبديد ملايير الدينارات في إبرام عقود وصفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها.

وكان قاضي التحقيق قد أحال، نهاية شهر مارس الماضي، على قسم الجدولة، الملف الذي حققت فيه الجهات الأمنية والقضائية في كل الصفقات والمناقصات التي قامت بها هذه المؤسسة العمومية “ألفابيب” التي هي نتاج إدماج المؤسستين الوطنيتين التابعة لمجمع “سيدار” و”باب غاز” لتصبح مؤسسة وطنية لإنتاج الأنابيب الملحمة التي تملك فروعا لها بعنابة وغرداية.

وقد شهدت هذه المؤسسة العمومية، حسب ما أسفرت عنه التحقيقات، وضعية مالية صعبة بعد مقاطعة مقصودة ومبرمجة من طرف زبونه “مجمع نفطي تابع لوزارة الطاقة”، إذ عرفت القضية تطورات خطيرة بعد تدخل رجل الأعمال المسجون، علي حداد، للحصول على الصفقة باستعماله نفوذه في السلطة باعتبار أنه يمتلك مصنعا حديث الإنجاز لتغليف الأنابيب بالمنطقة الصناعية بطيوة بوهران.

بالمقابل، فقد توصلت الخبرة القضائية المنجزة بأمر من قاضي اتحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب إلى تبديد الملايير من الدينارات، من خلال إبرام صفقات وعقود بطريقة مشبوهة باللجوء إلى “التراضي” مع شركة خاصة معروفة في هذا المجال، كما كشفت الخبرة ذاتها تجاوزات وتلاعبات في منح الامتيازات من دون اللجوء إلى الإعلان عن مناقصات .

وقد وجّهت للمتهمين تهما ثقيلة تتراوح بين تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وغيرها من التهم.

وفي هذا السياق، أمر قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، إيداع 12 إطارا من مؤسسة “ألفابيب” الحبس المؤقت بينهم مديرون سابقون للمؤسسة وكذا المدير الفرعي السابق لوحدة “ألفابيب” بعنابة، إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين، فيما تم وضع آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية بينهم مدير سابق بالنيابة للمؤسسة عن وقائع إبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية.