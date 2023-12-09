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الجزائر
عن تهم تبديد المال العام ومنح امتيازات وتبييض الأموال

محاكمة الوزير ضيافات ومدير “الريم” و18 متهما في 27 ديسمبر

نوارة باشوش
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محاكمة الوزير ضيافات ومدير “الريم” و18 متهما في 27 ديسمبر
أرشيف

يمثل الأربعاء 27 ديسمبر الجاري الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرون العامون السابقون للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 18 متهما، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لمحاكمتهم عن وقائع فساد طالت الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “الريم”.
وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي، وبعد الاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين المتابعين في قضية الحال، أحال الملف يوم الخميس 30 نوفمبر المنصرم على قسم الجدولة الذي برمج بدوره المحاكمة بالتاريخ المذكور أعلاه، وستكون على مستوى الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد طالت أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال” وهي الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “الريم”، التي تعرضت لتدمير ممنهج بسبب سوء التسيير الذي عصف بالإمكانات الضخمة التي تحوزها، وجعلها مؤسسة غير قادرة حتى على الظفر بصفقة واحدة.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي، قد أمر شهر أفريل الماضي، بإيداع الوزير السابق نسيم ضيافات و4 متهمين آخرين، الحبس المؤقت، فيما قرر وضع عدد من أفراد عائلة ضيافات، بينهم زوجته وشقيقاه، تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، مع سحب جواز سفرهم، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية.
وتم إيداع ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم جره من طرف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “الريم” المدعو “م.ط”، في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة مع تبديد المال العام.
وتبين خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على مستوى المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والمنشآت المعدنية “الريم”، تورط ضيافات في تمكين أفراد من عائلته على غرار زوجته وشقيقه من مزايا في الشركة، حيث تم إحصاء نحو 7 شركات مناولة تتعامل معها باسم أفراد عائلة “ضيافات”.
وبالمقابل، فقد وجه قاضي التحقيق تهما ثقيلة للوزير نسيم ضيافات، تتراوح بين تبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة إلى جانب تبديد أموال عمومية والتأثير على أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة.

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