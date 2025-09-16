محاكمة الوزير هدام ومدير لأملاك الدولة وآخرين في 23 سبتمبر

عن قضية شراء بناية غير مكتملة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال

يمثل الوزير الأسبق للعمل، تيجاني حسان هدام، رفقة أزيد من 10 متهمين، بينهم مدير أملاك دولة سابقا “د.و” ورئيسا بلدية القبة، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن وقائع فساد تتعلّق بشراء بناية غير مكتملة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقيمة مالية تجاوزت 580 مليار سنتيم.

وجاء ذلك عقب قرار رئيسة الفرع الثاني لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بتأجيل محاكمة الوزير الأسبق للعمل ومدير أملاك الدولة السابق ومن معهم إلى الثلاثاء المقبل، بعد أن طالبت هيئة الدفاع بتأجيلها لمدة شهر كامل لتمكينهم من الإطلاع الجيد على الملف.

وبعد الأخذ والرد بين هيئتي المحكمة والدفاع ورفع الجلسة، فصلت القاضي في الأمر، حيث أعلنت أن المحاكمة ستكون الأسبوع المقبل الموافق لـ23 سبتمبر الجاري.

وحقق في ملف الحال الديوان المركزي لقمع الفساد قبل 4 سنوات، حيث أماط اللثام عن وقائع فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتلاعب بأمواله في صفقة شراء بناية غير مكتملة بقيمة مالية مبالغ فيها تجاوزت سقف 580 مليار سنتيم لفائدة الصندوق، ليستفيد مالكها من تسبيقات معتبرة في عهد المدير السابق، تيجاني حسان هدام، الذي يخضع حاليا، بقرار من العدالة، لرقابة قضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

وعلى هذا الأساس، انطلق التحقيق، وبعد عملية التحري والتدقيق، تبين أن مسؤولي الصندوق قاموا بشراء بناية غير مكتملة وفي طور الإنجاز، مخصّصة للاستعمال الإداري تقع في بلدية القبة بالجزائر العاصمة، مساحتها تقدّر بنحو 15 ألف متر مربع، في حين أن المساحة المستغلة فعليا هي 13 ألف متر مربع فقط، وهذا من دون الإعلان عن المناقصة وفقا للقانون المعمول به.

كما تبين أن البناية، رغم عدم اكتمال بنائها، فهي مجرد أعمدة، إلا أنه تم شراؤها بمبلغ مالي يقدّر بنحو 600 مليار سنتيم من دون احتساب الرسوم، وعلى هذا الأساس، تم إثبات شبهة الفساد، بحكم أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مؤسسة عمومية يمكن أن تقوم بتشييد البناية بتكلفة أقل من خلال اللجوء إلى مؤسسة عمومية أخرى، إلا أنها لجأت إلى مؤسسة خاصة لشراء هذه البناية بهذا المبلغ الضخم.

كما أسفرت التحقيقات المعمّقة، والتدقيق في جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة، أن صاحب الترقية العقارية استفاد من تسبيقات إضافية أخرى، إلا أنه لم يتم تسليم البناية إلى حد فتح التحقيق، كما أن المدير العام السابق لـ”كناس” لم يقم باتخاذ أي إجراءات عقابية أو تحذيرية وقتها ضد صاحب الوكالة العقارية، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة 23 سبتمبر .