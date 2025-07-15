محاكمة الوزير هدام ومسؤولين محليين يوم 29 جويلية

عن قضية شراء بناية غير مكتملة بـ580 مليار سنتيم

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء إلى تاريخ 29 جويلية الجاري محاكمة الوزير الأسبق للعمل، تيجاني حسان هدام، رفقة أزيد من 10 متهمين، بينهم رئيسا بلدية القبة، المتابعان عن وقائع فساد تتعلّق بشراء بناية غير مكتملة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بقيمة مالية تجاوزت 580 مليار سنتيم.

وحقّق في ملف الحال الديوان المركزي لقمع الفساد قبل 4 سنوات، حيث أماط اللثام عن وقائع فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتلاعب بأمواله في صفقة شراء بناية غير مكتملة بقيمة مالية مبالغ فيها تجاوزت سقف 580 مليار سنتيم لفائدة الصندوق، ليستفيد مالكها من تسبيقات معتبرة في عهد المدير السابق، تيجاني حسان هدام، الذي يخضع حاليا، بقرار من العدالة، لرقابة قضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

وعلى هذا الأساس، انطلق التحقيق، وبعد عملية التحري والتدقيق، تبين أن مسؤولي الصندوق قاموا بشراء بناية غير مكتملة وفي طور الإنجاز، مخصّصة للاستعمال الإداري تقع في بلدية القبة بالجزائر العاصمة، مساحتها تقدّر بنحو 15 ألف متر مربع، في حين أن المساحة المستغلة فعليا هي 13 ألف متر مربع فقط، وهذا من دون الإعلان عن المناقصة وفقا للقانون المعمول به.

كما تبين أن البناية، رغم عدم اكتمال بنائها، فهي مجرد أعمدة، إلا أنه تم شراؤها بمبلغ مالي يقدّر بنحو 600 مليار سنتيم بدون احتساب الرسوم، وعلى هذا الأساس، تم إثبات شبهة الفساد، بحكم أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مؤسسة عمومية يمكن أن تقوم بتشييد البناية بتكلفة أقل من خلال اللجوء إلى مؤسسة عمومية أخرى، إلا أنها لجأت إلى مؤسسة خاصة لشراء هذه البناية بهذا المبلغ الضخم.

كما أسفرت التحقيقات المعمّقة، والتدقيق في جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة، أن صاحب الترقية العقارية استفاد من تسبيقات إضافية أخرى، إلا أنه لم يتم تسليم البناية إلى حد فتح التحقيق، كما أن المدير العام السابق لـ”كناس” لم يقم باتخاذ أي إجراءات عقابية أو تحذيرية وقتها ضد صاحب الوكالة العقارية.