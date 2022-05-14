محاكمة بسكيكدة تكشف أساليب عصابات نهب الكوابل

المتهمون أدينوا بـ10 سنوات سجنا

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بسكيكدة، بإدانة جماعة أشرار خطيرة، تتكون من 9 أفراد، أعمارهم تتراوح ما بين 25 و47 سنة، ينحدرون من ولايتي سكيكدة وبرج بوعريريج، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم، على خلفية متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بتوفر ظروف الليل واستحضار مركبة ذات محرك، بالنسبة لـ8 متهمين ينحدرون جميعا من بلدية رمضان جمال بولاية سكيكدة، وجناية إخفاء أشياء محصلة من جناية بالنسبة للمتهم المنحدر من ولاية برج بوعريريج، طالت حظيرة البلدية لرمضان جمال، بولاية سكيكدة.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ السادس عشر من شهر ماي لسنة 2021، تقدم إلى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبلدية رمضان جمال الممثل القانوني للبلدية والمكلف بتسيير حظيرة البلدية والكهربائي المكلف بمتابعة وصيانة الإنارة العمومية بشكوى من أجل السرقة ضد مجهولين طالت الخزانة الكهربائية بجميع لواحقها الخاصة بالإنارة العمومية المتواجدة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بداية من حمر الراس إلى غاية قرية قصابة، بالإضافة إلى سرقة الكوابل النحاسية لأعمدة الإنارة العمومية التي تتوسط الطريق المذكور على طول 700 متر، حيث أكدوا أن عملية السرقة تعود إلى مساء منتصف شهر ماي لنفس السنة، في حدود الساعة السابعة، بحكم أن الكهربائي تفقد في هذا الوقت شبكة الكهرباء على مستوى الطريق الوطني حيث وجدها أنها تعرضت للتخريب على مستوى كوابل الربط الخاصة بينها وبين المحول وعلى طول 700 متر، حيث وصلت قيمتها المالية حدود 110 مليون سنتيم علما أنها تعرضت للسرقة مرات عدة في السابق.

وعلى الفور فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا، أفضى إلى كشف اللصوص في وقت وجيز، ويتعلق الأمر بعون حماية وأمن بمديرية الأشغال العمومية بسكيكدة فرع رمضان جمال، وبقية شركائه الذين ينحدرون من قرية قصابة ببلدية رمضان جمال.

وكشف أحد المتهمين تفاصيل عملية التخطيط للسرقة وكيفية تنفيذها وأن رئيس العصابة يقوم بترصد واختيار المكان المراد سرقته حتى لا ينكشف أمرهم من طرف مصالح الدرك الوطني، ثم يقوم هو بالتنقل إلى الخزانة الكهربائية في وقت متأخر من الليل ويخرب باب الخزانة الكهربائية بمعية أحد المتهمين باستعمال نازع المسامير ويتركانها على تلك الحالة إلى غاية اليوم الموالي ليعاودوا التنقل إلى ذلك المكان ويقومون بقطع الكهرباء من الخزانة الكهربائية حتى لا ينكشف أمرهم، بعدها يغادروا المكان إلى غاية حدود الساعة الواحدة ليلا، أين يلتقون بعين المكان ويقومون بالحفر على جانبي الأعمدة الكهربائية وباستعمال قطع حديدية يخرجون الكوابل قليلا، تم يقطعونها باستعمال القاطع الحديدي، وبعد تحرير الكابل المقطوع يقومون بسحبه وجره إلى الخارج ثم يضعونه وسط الأحراش المحاذية للطريق ويواصلون عملهم.

وبعد الانتهاء قبل أذان الفجر يتقدم إليهم الأشخاص الذين يتولون الحراسة على متن شاحنة ويقومون بحمل المسروقات على متنها ولكي لا ينكشف أمرهم يعمدون إلى نزع لوحة الترقيم الخلفية للشاحنة لتجنب التعرف عليهم أو على هوية مالك الشاحنة.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها الخميس بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة، أنكر جل المتهمين الجرم المنسوب إليهم، غير أن المتهم الذي يشتغل عون حماية بشركة، صرح أنه شاهد ليلة منتصف شهر ديسمبر لسنة 2020 في حدود الساعة الواحدة صباحا مجموعة من الشبان يقومون بسرقة الكوابل مستغلين ظرف الليل عن طريق قطع الكهرباء العمومي والحفر من أجل قطع الكوابل وتحويلها، ولما استفسر مع أحدهم أخبره أنه يقوم بهذا العمل من أجل علاج زوجته المريضة، ونظرا لكبر سنه ومرضه تجنب الدخول معه في مناوشات كلامية، من جهته المتهم المنحدر من ولاية برج بوعريريج الذي يملك ورشة لجمع النفايات والخردوات لغرض إعادة بيعها صرح بأنه لا يعرف جميع المتهمين، كما أنه يتردد على ورشته العديد من الأشخاص يوميا، حيث يبيعون له بقايا الكوابل النحاسية، وأن الذي عثر عليها بورشته لا يعلم مصدرها.

من جهتها النيابة العامة أكدت أن الوقائع المتابع بها جميع المتهمين تقع ضمن جرائم السرقات الموصوفة، وتوافر قرائن قوية وأعباء كافية ترجع ارتكاب المتهمين الأفعال المشار إليها، خاصة أن الوقائع تتعلق بسرقة مستلزمات الإنارة العمومية وقد طالت الخزانة الكهربائية بجميع لواحقها على مستوى الطريق الوطني رقم 44، بالإضافة إلى سرقة الكوابل الكهربائية النحاسية لأعمدة الإنارة العمومية التي تتوسط الطريق الوطني رقم 44 أس على طول 700 م، وأن السرقة تمت في الليل والتمست السجن النافذ لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، كما طالب دفاعهم بانتفاء وجه الدعوى عن وموكليهم وبعد فترة المداولة خفض الحكم إلى 10 سنوات لكل واحد منهم.