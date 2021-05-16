محاكمة رئيسي بلدية بولوغين بمحكمة سيدي محمد الاثنين المقبل

تورطا في قضية طلب رشوة من فريق اتحاد العاصمة

أجلت محكمة سيدي محمد بالعاصمة ملف رئيسي بلدية بولوغين الحالي والسابق عدة مرات لتحدد جلسة محاكمتهما بتاريخ 31 ماي الجاري، وذلك بطلب من الدفاع تارة ومن المتهم نفسه تارة أخرى، حيث تم إحالتهما من طرف قاضي التحقيق على قسم الجنح على أساس طلب مزية غير مستحقة والمتعلقة بعملية تجديد عقد إيجار الملعب البلدي “عمر حمادي” لصالح فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم.

وحسب مصدر مطلع لـ “الشروق”، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدم أحد المنتخبين إلى مصالح الأمن وأبلغ عن نية كل من رئيس بلدية بولوغين السابق المسجون بالمؤسسة العقابية القليعة لسبب آخر رفقة نائبه الأول الذي يتقلد منصب الرئيس الحالي لنفس البلدية، في طلب رشوة من مسيري فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم ودعم المنتخب تصريحه بتسجيل صوتي لاجتماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي انعقد نهاية سنة 2014 لدراسة إمكانية تجديد اتفاقية الإيجار المبرمة بين البلدية والفريق الرياضي.

وعلى إثرها باشرت مصالح أمن ولاية الجزائر في تحقيقها الابتدائي بداية سنة 2015 واستدعت 19 منتخبا لاستجوابهم حول القضية، وخلال مدة 3 سنوات تم التأكد من صحة التسجيل بالإضافة إلى عملية التعرف على الأصوات وعزل كل صوت عن آخر وذلك باستعمال تقنيات وآليات عالية الدقة.

وبعد الانتهاء من عملية الاستجواب، وجهت الضبطية القضائية أصابع الاتهام إلى كل من رئيس بلدية بولوغين ونائبه في تلك الفترة واستبعدت تورط بقية الأعضاء، وقامت بإرسال مستندات الملف إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد سنة 2018 هذا الأخير الذي أحال القضية على المحاكمة بقسم الجنح سنة 2020 على أساس تهمة طلب مزية غير مستحقة.

وأضاف نفس المصدر أن أحد المنتخبين الذين كانوا في اجتماع المجلس الشعبي البلدي سلم التسجيل إلى الشرطة المركزية بهدف تبرئة نفسه أمام القانون، وينتظر أن تكشف المحاكمة عن مزيد من الملابسات، خاصة وأن رئيس بلدية بولوغين الحالي فند الفعل المنسوب إليه في جميع مراحل التحقيق معه، موضحا أن الشكوى كيدية المراد منها تشويه سمعته كونه في تلك الفترة قرر الترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات المحلية.