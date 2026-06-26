محاكمة زطشي وعمارة وزفيزف عن فساد “الفاف” يوم 30 جوان

الخبرة تفضح نفقات تنظيم بطولة إفريقيا للمحليين وكأس إفريقيا للأمم

تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، رسميا يوم الثلاثاء 30 جوان الجاري، ملف فساد “الاتحادية الجزائرية لكرة القدم” المتابع فيه الرؤساء الثلاثة السابقون لـ”الفاف”، ويتعلق الأمر بكل من شرف الدين عمارة، خير الدين زطشي الموقوف وجهيد زفيزف وعدد من المسؤولين السابقين في المكتب الفيدرالي السابق للاتحادية المتواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت.

وسيمثل المتهمون أمام الفرع الثاني لدى القطب، أين سيتم استجواب كل من خير زطشي وجهيد وفيزف لأول مرة، بعد أزيد من عام من التحقيقات القضائية، بعد مثول شرف الدين عمارة في ملف آخر أمام ذات الهيئة القضائية.

تبييض وتبديد الأموال ومنح امتيازات تلاحق أزيد من 15 متهما

ويتابع الرؤساء السابقون لـ”الفاف” رفقة عدد من مسؤولين سابقين في المكتب الفيدرالي السابق للاتحادية والمتواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من الأمينين العامين السابقين لـ”الفاف”، “محمد.س” و”منير.د”، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة السابق لـ”الفاف” “عبد الغني.ن” وبقية المتهمين المتابعين في الملف، بالتاريخ سالف الذكر، عن وقائع إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية، حيث وجّهت لهم تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 والمتعلقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها إلى جانب تبييض الأموال.

وقد أسفرت التحقيقات في ملف الحال عن تجاوزات وخروقات تتعلق بإبرام وإمضاء جميع العقود المتعلقة بصفقات الاتحادية، وهي عقود مشبوهة ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات.

وتخص الصفقات والعقود التي تم إبرامها، حسب ما توصلت إليه تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، وكذا التحقيقات القضائية، نفقات تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة واستفادة مسؤولين سابقين في “الفاف” من علاوات ومنح مالية، إضافة إلى تقديم منح مباريات للاعبين دوليين محليين بالعملة الصعبة، مع تبديد المال العام من خلال تضخيم فواتير الإيواء والإطعام باللجوء لأحد الفنادق الخاصة لاستضافة أعضاء المكتب الفيدرالي خلال فترة تواجدهم بالعاصمة وكذا الصفقة المتعلقة بـ”أديداس”، إلى جانب النفقات المالية الضخمة بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وغيرها من التجاوزات والخروقات.

كما تبين أيضا إبرام عقد باسم الاتحادية مع وكالة سياحية تونسية متهمة في ملف الحال، من خلال قيام هذه الأخيرة بجميع الإجراءات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام إلى جانب التذاكر، من دون اللجوء إلى ما يعرف بـ”المنافسة”، واختيار إحدى الوكالات الجزائرية، على سبيل المثال، فيما تذّرع زطشي أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي، بخصوص هذه الواقعة، بأن الوكالة التونسية هي المعتمدة على مستوى “الفاف”.

بالمقابل، كشفت التحقيقات أن كل من الرئيس السابق للاتحاد جهيد زفيزف وسلفه شرف الدين عمارة لم يبرما عقودا، لكن تم متابعتهما على مستوى القطب، على أساس عدم فسخ العقود المشبوهة المبرمة، وكذا عدم التبليغ عن هذه الصفقات التي بقيت سارية المفعول بالرغم من عدم قانونيتها ومخالفتها للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات.