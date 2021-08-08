محاكمة شاب اقتحم الإقامة الجامعية للبنات

حاول الاعتداء على طالبة

وقّعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية في حق شاب يبلغ من العمر 25 سنة يدعى “د.نور الدين”، وإلزامه دفع تعويض مادي لصالح الضحية قدره مليوني سنتيم، ويتعلق الأمر بطالبة جامعية تعرضت للتهديد بالاعتداء ومحاولة اقتحام غرفتها بمقر الإقامة الجامعية بالجرف من قبل المتهم.

المدعو “د.نور الدين” تم توقيفه مؤخرا وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، فيما توبع أمام محكمة الحال يوم الأحد، بجنحة اقتحام حرمة مسكن وتهمة التهديد، على خلفية الشكوى التي قيدتها ضده الضحية اتهمته فيها باقتحام غرفتها بالإقامة الجامعية للبنات الجرف بباب الزوار، وجاء تحريك الدعوى العمومية بعد بلاغ تلقته مصالح الأمن الحضري بباب الزوار قيدتها طالبة جامعية بالإقامة تفيد أن المتهم “د.نور الدين” قام باقتحام غرفتها تحت طائلة التهديد، محاولا الاعتداء عليها دون ذكرها لسبب اعتدائه، وأضافت الضحية أنها تفاجأت بالمتهم يقتحم الغرفة وتجاوز الحراس بالمدخل الرئيسي والقوانين المعمول بها داخل الإقامة الخاصة بالبنات.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة للرد على اسئلة القاضي بخصوص التهم الموجهة له، أنكر ما نسب إليه، كما فند التصريحات التي ادلت بها الضحية، وأكد أنه لا يعرفها شخصيا ولا تربطه بها أي علاقة مهما كان نوعها، بالمقابل تأسست إدارة الإقامة الجامعية للبنات بالجرف طرفا مدنيا بالملف والمطالبة بتعويضات مالية، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية/ وتقرر بعد المداولات الفورية توقيع الحكم السابق ذكره.