محاكمة شركة إسبانية تحطمت طائرتها المؤجرة للجوية الجزائرية

الحادث وقع شمال مالي وخلف مقتل 110 أشخاص عام 2014

ستمثل شركة “سويفت آير” الاسبانية مالكة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي تحطمت سنة 2014 بشمال مالي في حادث خلف مقتل 110 شخص بينهم 54 فرنسيا، للمحاكمة شهر أكتوبر المقبل في باريس.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن الشركة الإسبانية التي تمت مقاضاتها في ماي 2021، يجب أن تحاكم في الفترة من 2 إلى 26 أكتوبر أمام الغرفة الحادية والثلاثين بباريس.

ومن المقرر عقد جلسة استماع حاسمة في 8 جويلية المقبل، واستفادت “سويفت آير” من رفض القضية بعد تحقيق بشأنها في إسبانيا، ويجب على المحكمة فحص ما إذا كان هذا يمكن أن يعيق المحاكمة في فرنسا.

ويذكر أنه بتاريخ 24 جويلية 2014 تحطمت طائرة اسبانية تضمن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية شمال مالي في حادث لقي خلاله 110 راكب حتفهم، من بينهم 54 فرنسيا و23 بوركينا فاسو ولبنانيًا وجزائريًا وستة من أفراد الطاقم جميعهم إسبان.

وكانت شركة سويفت آير المالكة للطائرة التي استأجرتها الخطوط الجوية الجزائرية مع طاقمها، نفت أي مسؤولية لها منذ توجيه الاتهام لها عام 2017.