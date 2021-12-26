محاكمة طفلة.. نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة توضح

أوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، الأحد، بخصوص الأخبار المتداولة حول متابعة طفلة كمتهمة في قضية تتعلق بالمشاركة في تجمع غير مرخص بمدينة عنابة لا أساس له من الصحة وأن ما حدث “خطأ إجرائي”.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن ما حدث عبارة عن “خطا إجرائي وقع عند إرسال الاستدعاء لحضور جلسة أمام محكمة الجنح كمتهمة بدلا من ذكرها كشاهدة”.

وأوضح ذات البيان، أن الفتاة القاصر (سيرين.ز) كانت قد شاركت بتاريخ 25 سبتمبر 2020 رفقة والديها في تجمع غير مرخص له بمدينة عنابة، مضيفا أن “المحضر المحرر من طرف الضبطية القضائية بشأنها كان قد حفظ عدم ملائمة المتابعة الجزائية في حق هذه القاصرة بتاريخ 11 أكتوبر 2021 “.

وأردف أن “في إطار متابعة والدها (صالح. ز) وكذا عدد من المتابعين البالغين في هذه القضية المتعلقة بالمشاركة في تجمع غير مرخص، وقع خطأ، حيث أرسل استدعاء للمعنية لحضور جلسة قسم الجنح بمحكمة عنابة كمتهمة بدلا من ذكرها كشاهدة”.

وأضافت ذات الوثيقة أن “أمام هذا الخطأ وطبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وجب التوضيح لتنوير الرأي العام”.