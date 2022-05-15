محاكمة عصابة سرقة الشاحنات قريبا بالعاصمة

سطو "موح 14" و"الروجي" على عشرات المركبات

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، خلال أيام ملفا يحمل وقائع ذات طابع جنائي يتعلق بنشاط شبكة مختصة في سرقة الشاحنات تضم 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و37 سنة، إذ تمكنوا من الإيقاع بالعديد من الضحايا أغلبهم ينحدرون من ولايتي بجاية والعاصمة، والاستيلاء على مركباتهم لإعادة بيعها بعد تغيير مواصفاتها ووثائقها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية انطلقت من شكوى تقدم بها مواطن يدعى “ب. ز” بخصوص تعرض شاحنته من نوع “jmc” للسرقة، وعلى إثر ذلك فتحت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للمقاطعة الشرقية تحرياتها باستغلال المعطيات المتحصل عليها، حيث تمكنت من تحديد هوية أحد عناصر الشبكة ويتعلق الأمر بشخص يدعى “ب.هـ” وتوقيفه بعد تتبع أثره على مستوى منطقة برج البحري.

بالمقابل، كشف الاستجواب الأمني الذي خضع له المتهم عن اعترافات خطيرة، مفادها أنه كان ينشط ضمن شبكة مختصة في سرقة المركبات وهو أحد عناصرها، أين تمكن من سرقة شاحنات ومركبات تجارية، برفقة الرأس المدبر لعمليات السرقة يكنى “موح 14” وشريكه المدعو “حسين الروجي”، وآخرين، وذلك باستعمال سيارة مستأجرة من وكالة كراء السيارات وأحيانا أخرى بواسطة مركبة خاصة بالمدعو “موح 14″، مضيفا أن السرقة طالت الشاحنات من المنطقة الصناعية واد السمار، بلدية السمار، بلدية عين طاية، بلدية برج البحري، وكذا الحميز، كما صرح ذات المتهم أن كلا من المدعو “موح 14” و”حسين الروجي”، هما من كانا يتكفلان بفتح أبواب الشاحنات محل السرقة، فيما يقوم المدعو “جهاد” بقيادتها وركنها في المكان المتفق عليه ليقوم صهره المدعو “نصر الدين” ببيعها لأشخاص من معارفه، وانطلاقا من تصريحاته تمكنت الشرطة من تفكيك لغز اختفاء مركبات التجار بطرق غامضة، والتوصل لهويات باقي المتورطين الذين تم توقيفهم تباعا.