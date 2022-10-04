محاكمة قتلة “جمال بن اسماعيل” منتصف شهر نوفمبر!

محكمة الجنايات تفرج عن جدول تكميلي يضم 251 ملفا

يرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، في العاصمة، ملف المتهمين في مقتل الشاب “جمال بن اسماعيل” الذي تم حرقه وقتله والتنكيل بجثته السنة الماضية، بتاريخ 15 نوفمبر المقبل وبرمجته ضمن ملفات الدورة الجنائية المقبلة التي ستنطلق خلال أيام.

وسيمثل 102 شخص متهم في الملف أمام قاضي الجنايات، لمواجهة تهم ثقيلة تخص جناية القتل والتنكيل والتحريض على الكراهية والتمييز والمساس بوحدة التراب الوطني، وتأسس بالمقابل كل من مديرية اتصالات الجزائر ولاية تيزي وزو كطرف مدني، إضافة إلى كل من والد الضحية جمال بن اسماعيل وكذا 23 شخصا آخر من ضحايا الأحداث التي عرفتها منطقة الأربعاء ناثيراثن والمتضررين نتيجة الحرائق المفتعلة التي التهمت مساحات شاسعة من الحقول والمزارع والثروة الحيوانية، وسبق أن طالبت هيئة الدفاع تزويد جلسة المحاكمة المبرمجة شهر نوفمبر المقبل، بالأجهزة التقنية اللازمة للإطلاع علنيا على أقراص مضغوطة تحتوي على تسجيلات الفيديو التي وثقت الحادثة، وهو ما وافقت عليه المحكمة بعد المداولة القانونية خلال الدورة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الملف سبق تأجيله في أول جلسة محاكمة منذ تاريخ الحادثة، بطلب من هيئة الدفاع للإطلاع على محتوى فيديوهات وثقت الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام المحلي والدولي الصائفة الماضية.