محاكمة مثيرة لمتهمات بممارسة الشعوذة في البويرة

بينهن وعجوز سبعينية

أجّلت محكمة الجنح بالبويرة، الأربعاء، النطق بالأحكام في قضية ست متهمات بممارسة الشعوذة، بينهن أستاذة في الشريعة، وُصفن بأنهن أرعبن على مدار سنوات الرجال والنساء ببلديات الشرفة، مشدالة واحنيف ومناطق أخرى، بممارستهن أغرب أنواع الشعوذة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و50 مليونا عن كل عمل، وقد قررت القاضية تأجيل النطق بالأحكام، إلى غاية الفاتح من شهر جوان المقبل.

وانفجرت القضية، أواخر العام الفارط، عند تنقل عديد الأشخاص، إلى مصالح الدرك، مقدمين شكاوى ضد المتهمات، إثرها انطلق التحقيق، الذي أفضى إلى توقيف سيدة مسنة يتعدى عمرها 70 سنة، وُصفت بـ “زعيمة العصابة”، وتم العثور بمسكنها على مصحف مدنس وطلاسم وأغراض غريبة، تستعمل في السحر والشعوذة. وخلال سماع أقوالها اعترفت بأنها تمارس الشعوذة منذ قرابة نصف قرن. كما كشفت مشعوذات من المنطقة، بينهن أستاذتان، إحداهن تدرّس الشريعة الإسلامية. وجرى وقتها عرضهن على وكيل الجمهورية، الذي أمر بوضع متهمتين رهن الحبس، فيما تم وضع الأخريات تحت الرقابة القضائية، ووجهت لهن تهم النصب، المشاركة في النصب، وممارسة مهنة العرافة.

وأنكرت المتهمات خلال جلسة المحاكمة، ما نسب إليهن من ممارسة للسحر والشعوذة، زاعمات أنهن يقمن بإزالة السحر، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 15 إلى 50 مليون سنتيم. فيما حضر الجلسة عدد من المشتكين، الذين قالوا إن المتهمات “دمّرن حياتهم”، بعدما استنزفوا أموالهم، مطالبين بالتعويض المادي. والتمس ممثل الحق العام، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمات.