محاكمة مرتقبة لمجموعة مرتبطة بـ”داعش” في بومرداس

الموقوفون لهم نشاط في مجال تجارة السلاح

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، خلال دورتها الحالية، في قضية 4 متهمين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، متهمين بالانتماء إلى تنظم إرهابي ينشط بداخل وخارج الوطن وكذا المتاجرة بالأسلحة بالنسبة لعدد من المتهمين إلى جانب الإشادة بأعمال إرهابية وحيازة مناشير وفيديوهات محرضة على أعمال إرهابية.

قضية الحال تحركت في إطار مكافحة الجريمة الإلكترونية لمصالح الأمن لغرب ولاية بومرداس، حيث توصلت لاثنين من المتهمين ثبت تورطهما في جرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بداخل الوطن وحتى بالخارج، وتحديدا في سوريا والعراق.

واعترف المتهمان أنهما تورطا عن طريق تعرفهما على أشخاص من دول أخرى لهم علاقة بتنظيم إرهابي في سوريا وقد استمرت الاتصالات، إلى أن صارا يتواصلان مع أحد القياديين في تنظيم داعش وقد قام المتهمان بفتح حسابي فايسبوك باسم “أبو براء” و”فجر الإسلام” للتواصل مع عناصر التنظيم وهذا ما كشفه التحقيق حول محتويات الحساب.

كما أظهر فحص هاتف نقال أحد المتهمين مجموعة من الأناشيد المحرضة والشعارات الخاصة بالتنظيم، فضلا عن مقاطع خاصة بكيفية صناعة القنابل وفديوهات لمجازر قامت بها العناصر الإرهابية في حق مواطنين سوريين أبرياء ومن خلال التحريات المكثفة تبين أن المتهمين وبوساطة من عناصر داعشية ربطوا اتصالا مع عناصر إرهابية تنشط بداخل الوطن منذ سنة 2008، حيث إن هذه العناصر تعمل لصالح هذا التنظيم الدولي، بعد تفكيك الكتائب التي كانوا ينتمون إليها.

كما جرى توقيف المتهمين الآخرين خلال إحدى العمليات التي نفذتها القوات المشتركة للجيش والأمن. وبعد عملية البحث والتحري تبين وجود نشاط للمجموعة التي ستخضع للمحاكمة، في مجال تمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة. وهذا نفس ما أكده المتهم “م م” أثناء سماع الأول، موضحا أنه تعرض للتهديد من طرف العناصر الإرهابية التي التحق بها بعد تورطه مع بعض العناصر ووجد نفسه ينشط إلى جانب باقي المتهمين الذين كانوا يقومون بتهريب الأسلحة والمتاجرة فيها، حيث حجز بحوزة المتهم الرئيسي مسدسين يعودان للحقبة الاستعمارية مع ذخيرة حربية كما حجز لدى المتهم الثاني بندقية صيد وذخيرة.