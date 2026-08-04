محاكمة مسؤولي “الفاف” عن وقائع فساد يوم 25 أوت الجاري

استجابة لطلب هيئة الدفاع... محكمة القطب تقرر:

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، فتح ملف الفساد الذي طال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم 25 أوت الجاري، أين سيمثل للمحاكمة كل من “شرف الدين عمارة” و”جهيد زفيف” إلى جانب “خير الدين زطشي” بصفتهم رؤساء سابقين لـ”الفاف”، بالإضافة إلى متهمين آخرين من الإطارات والمسؤولين السابقين بالمكتب الفيدرالي يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت.

وفي التفاصيل، قررت رئيسة جلسة الفرع الثاني لدى القطب برمجة الملف بتاريخ لاحق، استجابة لطلب تقدم به أعضاء الدفاع عن المتهمين، والتماس تأجيل البت في القضية إلى حين استكمال الإطلاع على وثائق الملف.

وقبل ذلك، استهلت الجلسة بالمناداة على جميع أطراف الدعوى، من متهمين وشهود وأطراف مدنية، بعد إدخال المتهمين الموقوفين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الرؤساء السابقون للاتحادية خير الدين زطشي، شرف الدين عمارة، وجهيد زفيزف.

وسيمثل للمحاكمة في ملف الحال، يوم 25 أوت الجاري إلى جانب رؤساء الاتحادية المذكورين، الأمينان العامان السابقان “محمد.س” و”منير.د” ومدير الإدارة العامة السابق “عبد الغني.ن”، وعدد من أعضاء المكتب الفيدرالي السابق ومسؤولين آخرين.

وتعود وقائع القضية إلى شبهات تتعلق بطريقة إبرام عدد من العقود والصفقات داخل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والتي تمت، حسب ما جاء في ملف المتابعة، خارج الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، وهو ما تسبب في تبديد أموال عمومية تابعة للاتحادية والخزينة العمومية.

ويتابع المتهمون بجملة من التهم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من بينها إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية والمشاركة فيه، وإبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم قصد منح امتيازات غير مبررة، والاستفادة من امتيازات غير مستحقة بمناسبة إبرام صفقات مع الدولة أو الهيئات التابعة لها، فضلا عن تهمة تبييض الأموال.