محاكمة مسؤولي “الفاف” في 4 أوت المقبل

محكمة القطب تقرر بطلب من هيئة الدفاع:

أرجأت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، للمرة الثانية، الفصل في ملف الفساد المتعلق بمسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى جلسة 4 أوت 2026، حيث سيمثل للمحاكمة كل من “شرف الدين عمارة” و”جهيد زفيزف” إلى جانب “خير الدين زطشي” بصفتهم رؤساء سابقين لـ”الفاف”، بالإضافة إلى متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين بالمكتب الفيدرالي يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت.

وفي التفاصيل، قررت رئيسة الجلسة برمجة الملف بتاريخ لاحق، استجابة لطلب تقدم به أعضاء الدفاع عن المتهمين، والتماس تأجيل البتّ في القضية إلى حين استكمال الاطلاع على وثائق الملف.

وقبل ذلك استهلت الجلسة بالمناداة على جميع أطراف الدعوى، من متهمين وشهود وأطراف مدنية، بعد إدخال المتهمين الموقوفين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الرؤساء السابقون للاتحادية خير الدين زطشي، شرف الدين عمارة، وجهيد زفيزف.

وأثناء سير الجلسة، جدد دفاع المتهمين طلب الإفراج المؤقت عن موكليهم، غير أن ممثل الحق العام تمسك بخطورة الوقائع المنسوبة إليهم، وبعد الفصل في الطلبات الشكلية، قررت المحكمة رفض الإفراج والإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل المحاكمة إلى التاريخ السالف ذكره.

وسيمثل للمحاكمة في ملف الحال أيضا مدير الإدارة العامة السابق “عبد الغني.ن”، وعدد من أعضاء المكتب الفيدرالي السابق ومسؤولين آخرين.

وتعود وقائع القضية إلى شبهات تتعلق بطريقة إبرام عدد من العقود والصفقات داخل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والتي تمت، حسب ما جاء في ملف المتابعة، خارج الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، وهو ما تسبب في تبديد أموال عمومية تابعة للاتحادية والخزينة العمومية.

ويتابع المتهمون بجملة من التهم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من بينها إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية والمشاركة فيه، وإبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم قصد منح امتيازات غير مبررة، والاستفادة من امتيازات غير مستحقة بمناسبة إبرام صفقات مع الدولة أو الهيئات التابعة لها، فضلا عن تهمة تبييض الأموال.