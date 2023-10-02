محاكمة وزيرة النفط النيجيرية السابقة في بريطانيا

بتهمة تلقي رشاوى

مثُلت وزيرة النفط النيجيرية ديزاني أليسون مادويكي يوم الإثنين، أمام محكمة في لندن، لمتابعتها بتهمة تلقي رشاوى، مقابل منح عقود استغلال المحروقات في بلادها.

وحسب ما نقلته رويترز عن المحكمة، فقد حصلت المتّهمة على مبالغ مالية وهدايا ورحلات جوية على متن طائرات خاصة وعقارات فاخرة في بريطانيا.

وشغلت الوزيرة المتّهمة منصبها في البلد النفطي، بين عامي 2010 و2015، خلال فترة الرئيس السابق غودلاك جوناثان.

ورحبت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية بمحاكمة الوزيرة السابقة في بريطانيا، وقالت إنها مطلوبة أيضا في وطنها لمواجهة اتهامات بغسل الأموال.