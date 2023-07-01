-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الوقائع لها صلة بحرائق تيزي وزو

محاكمة 10 عناصر من “الماك” هذا الثلاثاء بوهران

خ. غ
  • 156
  • 0
محاكمة 10 عناصر من “الماك” هذا الثلاثاء بوهران
أرشيف

يفصل مجلس قضاء وهران، هذا الثلاثاء، في قضية 10 متهمين، وجهت لبعضهم جنايتا الانخراط والمشاركة ضمن جماعة إرهابية، والإشادة وتشجيع أفعال إرهابية، وجنحتا الإشادة وتشجيع الأنشطة والتنظيمات التي تدعو إلى التمييز والكراهية بالنسبة إلى البعض الآخر، منهم أشخاص لا يزالون في حالة فرار، ويأتي ذلك بطلب من دفاع أحد المتهمين.
وبحسب المعطيات التي بحوزة “الشروق” بخصوص قضية الحال، فإن الوقائع تعود إلى سنة 2021 بوهران، ولها صلة بالجريمة التي تزامن حدوثها مع الحرائق التي عرفتها منطقة القبائل، إذ وردت في أوراق الملف اعترافات من متهمين في حق متهمين آخرين متابعين في نفس الجنايات والجنح سالفة الذكر بتورطهم في إضرام النيران في غابات تيزي وزو، وأيضا المشاركة في قتل المرحوم جمال بن اسماعيل، والتنكيل بجثته وحرقها، مع قيام أحد المتهمين بإرسال صور خاصة بالضحية وهو في حالة تفحم عبر تطبيق المسنجر، مع إقراره له كتابيا بأنه هو من سرق هاتف المرحوم.
وجاء التكييف القضائي سالف الذكر بالنسبة إلى بعض المتابعين بجنايتي الانخراط والمشاركة ضمن جماعة إرهابية، استنادا إلى اعترافاتهم أثناء التحقيق بانتمائهم إلى حركة “الماك” المصنفة إرهابية، وولائهم لزعيمها فرحات مهني، وأنهم يتبنون فكر هذا التنظيم المحسوب ضمن التنظيمات الإرهابية، مع سرد بعض المتهمين بداياتهم مع الانخراط ضمن هذه الجماعة، وكيف أصبحوا مناضلين يدعون للفكر الانفصالي ويدافعون عنه.

مقالات ذات صلة
الدرك الوطني: استحداث 27 فرقة لمواجهة جنوح الأحداث وحماية الأطفال

الدرك الوطني: استحداث 27 فرقة لمواجهة جنوح الأحداث وحماية الأطفال

مقتل أب لثلاثة أطفال بالرصاص في سكيكدة

مقتل أب لثلاثة أطفال بالرصاص في سكيكدة

إرجاع كل أرض تم تغيير وجهتها إلى حافظة الدولة!

إرجاع كل أرض تم تغيير وجهتها إلى حافظة الدولة!

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 30 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 30 جوان 2023

العنصرية والاضطهاد والتحريض .. وراء مقتل “نائل”

العنصرية والاضطهاد والتحريض .. وراء مقتل “نائل”

كل شيئ عن كيفية الاستفادة من المنحة الاستثنائية لصيادي تيبازة

كل شيئ عن كيفية الاستفادة من المنحة الاستثنائية لصيادي تيبازة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد