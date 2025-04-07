محاكمة 20 شخصا قاموا بأعمال شغب في وهران

تسبّبوا في جرح سبعة عناصر أمن وخسائر مادية

ناقشت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، الاثنين، قضية أعمال الشغب التي شهدتها بلدية وادي تليلات وأسفرت عن إصابة عدد من أفراد الشرطة، وهي القضية المتابع فيها عشرون متهما منهم أربعة امتثلوا للمحاكمة وفق إجراءات الاستدعاء المباشر، فيما تم إيداع البقية رهن الحبس المؤقت.

وقد كانت محكمة درجة أولى قد أصدرت حكما بالبراءة في حق ثلاثة منهم، وحكما بخمس سنوات حبسا نافذا وسبع سنوات حبسا نافذا في حق البقية، ليلتمس ممثل الحق العام تأييده.

وعن ملف المتابعة القضائية للماثلين للمحاكمة، فقد كان متضمنا عديد التهم، أبرزها التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية المترتب عنه جرح عدد منهم، مع حمل سلاح أبيض محظور، الشروع في اقتحام مقر أمن من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص باستعمال القوة، عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، العصيان من أكثر من شخصين مع حمل سلاح أبيض، التخريب العمدي لأملاك ومنقولات مملوكة للجماعات المحلية، عرقلة المرور في ممر عمومي المرتكب من قبل أكثر من شخصين والتجمهر المسلّح تم تفريقه بالقوة.

وعن حيثيات القضية، فتعود إلى صيف 2024، ففي حوالي الساعة التاسعة ليلا، وإثر دورية للمصالح الأمنية على مستوى حي 400 مسكن ببلدية وادي تليلات، تم رصد مجموعة من الأشخاص الذين بمجرد لمحهم لدورية الأمن، فروا في جميع الاتجاهات، خلال ذلك، تم سماع صراخ وجلبة عند اقتراب الدورية من مكان الفوضى، حيث شوهد شخص مرمي على الأرض كان قد ألقى بنفسه من الطابق الخامس، وبالنظر لحالته الحرجة، تقرب عناصر الدورية منه، لكنهم جوبهوا بالرشق بالحجارة والقارورات الزجاجية، كما تم غلق الطريق لمنع تدخلهم. وبفعل الفوضى الحاصلة، تمكّن عناصر الأمن من التدخل بعد تسخيرة من والي الولاية لفتح الطريق باستعمال كل الوسائل القانونية.

وقد أسفر تدخل عناصر الأمن عن إصابة سبعة منهم، مع تسجيل بعض الخسائر المادية، تمثلت في تحطيم موقف حافلات حي 700 مسكن، لافتة حديدية وأربع حاويات قمامة. ولتحديد هوية المشتبه فيهم المتسبّبين في حالة الفوضى التي شارك فيها أكثر من مائة شخص، تم الاستعانة بكاميرا مراقبة، ليتم مباشرة إجراءات إلقاء القبض عليهم تباعا، وتبين أنه من بينهم قاصر.

خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون مشاركتهم في أعمال الشغب، منهم متهم صرح أنه تدخل لنقل صديقه الذي سقط من الطابق الخامس نحو الاستعجالات بمستشفى الكرمة بمعية متهم آخر، ونفى آخر تواجده أصلا بمكان حدوث الفوضى، كونه ليس من قاطني المنطقة، وإنما يقطن في حي مديوني ببلدية وهران.

في مرافعته، طالب دفاع الطرف المدني الممثل في بلدية وادي تليلات بتعويض قيمته مائة مليون سنتيم. ومن جهتهم، محامو دفاع الماثلين للمحاكمة، طالبوا بإفادة موكليهم بالبراءة، مستندين في ذلك على محتوى الفيديو الذي لم يظهر، حسبهم، أيّا من المتهمين في مكان حدوث أعمال الشغب، في حين يظهر قصر وأطفال، وأردف بعض المحامين أن ورود أسماء موكليهم في قضية الحال كان بناء على تصريحات موقوف شوهد يضرم النار في حاوية قمامة، ولكنه تراجع عن تصريحاته خلال جلسة المحاكمة الابتدائية، حتى أن وكيل الجمهورية طلب، حسب الدفاع، إشهادا من قاضي الحكم لمتابعته بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة، وذهب محامون في مرافعاتهم إلى إبداء تحفظهم بشأن التحقيق الذي كان يتطلب الاستعانة بتقنية تحديد الموقع الجغرافي لموكليهم عبر هواتفهم لإثبات تواجدهم من عدمه بمكان وتوقيت وتاريخ وقوع أعمال الشغب.