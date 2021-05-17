محامو العاصمة ينظمون وقفة ضد الجرائم الصهيونية في غزة

تلبية لنداء اتحاد المحامين العرب

نظمت نقابة محامي الجزائر العاصمة الاثنين وقفة تنديدية لإدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وفي حق الشعب العزل .

وتلبية لنداء اتحاد المحامين العرب دعا مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين إلى وقفة إحتجاجية تضامنية موحدة عبر المجالس القضائية عبر الوطن الإثنين، وبناء عليه خرج العشرات من المحامين والمحاميات التابعين لمنظمة الجزائر العاصمة في وقفة تنديدية بمقر مجلس قضاء العاصمة برويسو للتعبير عن مساندتهم لغزة وكل الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني ورفعوا خلالها شعارات مساندة للقضية الفلسطينية ، ومناهضة للعنف المنتهج ضد غزة والقصف الهمجي بالصواريخ على التجمعات السكانية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان والذي لايزال مستمرا لحد اليوم .

وحمل محامو العاصمة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وحقوق الانسان مسؤولية مايحدث في غزة والصمت إزاء التوسع الاستيطاني واغتصاب الأراضي الفلسطينية.